V Litoměřicích plánují chytrý domov pro seniory, klienty bude chránit čip

„Naším cílem je postavit nový domov, který bude odpovídat komfortu a standardům 21. století. Bude doplněn o digitální technologie a zároveň zvýší kapacitu. Poptávka po domovech se zvláštním režimem totiž stále roste,“ říká ředitelka Charity Litoměřice Karolína Wankovská s vysvětlením, že plánovaný domov je sociální zařízení, které je specializované pro klienty trpící Alzheimerovou chorobou nebo určitým typem demence.

Jak budou moderní technologie pomáhat, nastiňuje autor projektu nového domova Daniel Šimmer. „Chceme, aby se co nejvíce věcí ve vztahu mezi pacientem a sestrami odehrávalo přes digitální technologie. Systém bude fungovat na tabletových přístrojích, kde sestra uvidí pohyb klienta a kde se v areálu právě nachází. Zároveň se jí tam objeví také veškeré požadavky, které bude klient mít.

Podle senzorů v místnostech personál zjistí, kolik je v místnosti CO2 a podle toho místnost vyvětrá, aby byla zajištěna dostatečná výměna vzduchu. Stejně bude ovládat i teplotu a další potřebné věci. Dále počítáme se tím, že klienti budou mít hodinky s čipem, které vedle lokalizace zároveň umožní odemykání a zamykání dveří, aby se klient dostal pouze tam, kde je mu to dovoleno.“

Podle ředitelky systém, kdy si klienti budou pokoje sami otevírat čipem, eliminuje řadu negativních věcí. Třeba vstup cizí osoby do pokoje. Zároveň se však klientovi nic nezakazuje. Například tomu, u kterého je možnost, že by lehce mohl upadnout, však čip neotevře terasy, z nichž by se mohl vyklonit a spadnout, ale pustí ho pouze na terasy v přízemí. „Klient se tak může v klidu pohybovat po celém areálu, ale neotevřou se mu místnosti, kde by mu hrozilo nebezpečí, například kuchyně nebo prádelna,“ popisuje Wankovská.

Inspirace Dánskem

Pokoje v novém domově budou pojaté jako bytové jednotky, ve kterých si klienti, pokud budou chtít, budou moci třeba sami uvařit. Budou jednolůžkové, ale do některých bude možné přidat i druhé lůžko. „Nový domov by měl mít kapacitu minimálně 36 lůžek na jednolůžkových pokojích. Druhé lůžko by se mohlo přidat maximálně k třiceti procentům z nich. Dům chceme postavit podle materiálně-technického standardu, který vyžaduje ministerstvo pro místní rozvoj, ale zároveň jsme se inspirovali v Dánsku, kde mají domovy výrazně komunitní charakter,“ podotýká Wankovská.

Domov bude stát na pozemku na rozhraní Žitenické a Zelenkovy ulice. Objekt bude mít venkovní dálkově ovládané žaluzie. „Počítáme také s téměř nulovou spotřebu energií a samozřejmostí budou fotovoltaické panely, které budou pro běžný provoz zcela dostačující,“ dodává Šimmer.

Stavba je nyní ve fázi projektování a přípravy. Na jaře chce charita začít shánět její dodavatele, aby už od léta mohli stavět. „Jsme hodně limitováni termíny, které jsou dány dotačními výzvami, z nichž chceme čerpat finanční prostředky. Podle nich musí být stavba dokončena do konce roku 2025,“ vysvětluje Jan Kučera, manažer rozvoje Charity Litoměřice.

Na kolik stavba vyjde, není zatím ještě jasné. Podle projektanta Šimmera se odhady pohybují mezi 100 a 120 miliony. „Budeme žádat finance z dotačních výzev, které mají stoprocentní financování, což je veliká výhoda,“ doplňuje Kučera.

Do nového domova charita přijme nejen nové klienty, ale chce tam také přesunout klienty z Domova sv. Zdislavy, který má kapacitu 31 lůžek. „Domov sv. Zdislavy sídlí v budově kláštera ze 13. století a dům dnes již nevyhovuje materiálně-technickému standardu a neposkytuje ani dostatečný komfort pro klienty,“ vysvětluje Wankovská.

Video z roku 2020. Marek Ztracený dostal za vystoupení poukázku na umístění do Domova Clementas v Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku: