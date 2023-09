Chceme záruky, vláda s námi ale nemluví, říká ústecký hejtman o těžbě lithia

O těžbě lithia z ložiska na Cínovci se mluví delší dobu, podle plánů by se mělo začít těžit zhruba za čtyři roky. Má se podle vás ložisko vytěžit? Připomínám jen, že to byl Andrej Babiš, váš stranický šéf, který před minulými parlamentními volbami kartu lithia silně hrál...

Nepotřebuji připomínat, že Andrej Babiš byl ten, kdo udržel těžbu lithia v českých rukou, to vím moc dobře. On si totiž hodně uvědomuje, co lithium pro Českou republiku znamená. Rozhodně by se těžit mělo, ale má to spoustu velice významných „ale“.

Mluví se o tom, že zásoby jsou v řádech stovek miliard korun. Co z toho bude mít Ústecký kraj?

A to je právě jedno z těch zmíněných „ale“. Trvám na garanci, že náš kraj nebude zase jen otloukánkem, a tím kdo musí ve prospěch zbytku republiky a světa strpět zásah do naší již vzpamatovávající se krajiny. Chci, aby největší ekonomický přínos cítil každý občan našeho kraje. Pokud se stále dokola bavíme o transformaci kraje, tak toto je jedna z příležitostí, jak si pomoci bez dotací a příspěvků z jiných zdrojů. Lithium nám má zaplatit tu vytouženou změnu.

Jak tedy vyjednáváte se státem, aby tu část z miliard zůstala?

Bohužel nijak. Na straně současné vlády není nikdo, kdo by začal s námi o podmínkách a garancích vyjednávat. Proklamace pana premiéra v médiích o významnosti těžby jsou sice líbivá, ale nemají nic společného s dialogem s naším regionem. Ani jeden zástupce z ministerstva průmyslu a obchodu nepřišel a nezačal řešit toto téma. Je to zcela zásadní a zcela opomíjené.

Jak, podle vás těžba kraj, už tak zasažený těžbou uhlí, poznamená?

Chtěl bych, aby ho nepoznamenala vůbec, ale to si jako technik uvědomuji, že je nereálné. Pevně ale věřím, že zásah do území bude minimální a s využitím nejnovějších dostupných technologií. Životní prostředí si ničit nenecháme. Pro to ze své pozice udělám maximum.

Obce v okolí plánovaného zpracovatelského závodu továrnu na svém katastru nechtějí. Mají obavy z hluku nebo vysoké prašnosti. Jednal jste se zástupci Dubí, Košťan nebo Újezdečku? Co by je podle vás pomohlo přesvědčit?

Samozřejmě s nimi jednám. Vytvořil jsem pracovní skupinu Lithium, kde jsou všichni zástupci dotčených obcí i zástupci těch, kteří chtějí těžit, jak ČEZ, Geomet, Severočeské doly. Myslím, že všechny by mohla přesvědčit hra s otevřenými kartami. Celé a pravdivé informace o všem co s těžbou, dopravou i zpracováním souvisí. Nikdo prioritně nechce těžbu blokovat, všichni si strategičnost ložiska lithia uvědomujeme. Jen se prostě těžaři a Praha nesmí chovat jako uzurpátoři. Ústecký kraj není indiánská rezervace a lidi tu už neobalamutí zrcátky a korálky, aby jim vytěžili zlato.

Jaké záruky budete požadovat od státu ještě předtím, než samotná těžba začne?

Je nutné, vlastně zcela nezbytné, aby vláda vzala zcela vážně tuto jedinečnou a strategickou surovinu a plně se tomu věnovala. Podle mého je na místě vytvoření zákona Lex lithium, který bude řešit vše, co garantovat chceme: způsob těžby, dopravy, zpracování, finanční kompenzace, způsob obnovy krajiny, časový rozsah a další. Dát prostor k tomu, že se budeme pohybovat napříč současnou platnou legislativou, nepřinese nic pozitivního.

Těžba lithia na Cínovci Cínovec je nejbohatším ložiskem lithia v Evropě. Odhaduje se, že jsou tady zhruba tři procenta světových zásob lithia, které je potřeba do nejrůznějších baterií. Ložisko sahá na českou i německou stranu. Dvě třetiny zásob jsou na té české. Takzvaně změřené zásoby na Cínovci mají teď hodnotu blížící se sedmi bilionům korun. Zvažovaná délka těžby v oblasti je na 26 let (ovšem jen proto, že kvůli kolísajícím cenám se nedá na delší dobu plánovat). Těžba by tu mohla po řadě povolovacích procesů začít v roce 2027. Hodnota vytěženého lithia by se měla ročně pohybovat mezi 10 a 11 miliardami korun. Nyní těžaři, firma Geomet, dokončují studii proveditelnosti, pak přijde posuzování vlivu těžby na životní prostředí a finální slovo o těžbě bude mít vláda. Studie proveditelnosti by měla být hotova do konce roku. Firma ČEZ (spoluvlastník Geometu) předpokládá, že na těžbě se bude podílet asi 500 lidí, na zpracování až 1 500. Podle toho, co je známé, by celá těžba a drcení vytěženého měly probíhat pod zemí v kopci pod Cínovcem. Pak by se měla surovina dopravovat pásovým dopravníkem k povrchu, kde bude další přepravní zařízení (visutý pás nebo lanovka), které vše dopraví do zpracovatelského závodu v Újezdečku na Teplicku. O stavbu lanovky i těžbu na Cínovci se má postarat firma Geomet, kterou z 51 procent vlastní polostátní ČEZ, zbytek má zmíněná australská firma EMH.