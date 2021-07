Na Litoměřicku někdo zavraždil neslyšící ženu, policie zadržela podezřelého

„Případ prověřujeme jako zvlášť závažný zločin vraždy, víc informací k němu zatím nemůžeme sdělit,“ potvrdil policejní mluvčí Daniel Vítek.

„Tělo již bylo v rozkladu, stěží se daly rozeznat rysy. Celý den se tam muselo větrat,“ podotkla jedna ze sousedek, která mrtvou ve středu večer identifikovala. Potvrdilo se tak, že k vraždě došlo již před delší dobou.



Kriminalisté během čtvrtečního dne zadrželi podezřelého. Kvůli výslechům a sběru důkazů ale nechtějí specifikovat, o koho jde, ani jestli jej již obvinili. V okolí létal celý čtvrtek vrtulník, který nejspíš pátral po červeném Renaultu, který ženě patřil a který od jejího domu zmizel. Mohl v něm odjet pachatel.

„V pondělí tam to auto už nebylo, což mě zarazilo. Protože ona parkovala vždy na stejném místě a že by byla s autem pryč tak dlouho, to mi přišlo divné,“ naznačila Jana Zárubová, přítelkyně zavražděné ženy.

Jednou z vyšetřovacích verzí je, že šlo o loupežnou vraždu. Sousedé zemřelé ženy spekulují o tom, že ženu mohl zavraždit některý z řemeslníků, kteří u ní v uplynulém měsíci prováděli stavební práce.

„Jarmila žila sama, moc nevycházela, chyběl jí sluch. Přitom se neměla špatně, pracovala jako účetní a vydělala si slušné peníze. Docházeli k ní ale nějací zedníci, což byli jediní lidé, kteří k ní za hodně dlouhou dobu přišli. Mohli si ji tak vytipovat jako snadný cíl,“ svěřila se jedna ze sousedek, která zavražděnou znala. Policie tyto spekulace nekomentovala.

Kriminalisté se na místo činu vrátili ještě ve čtvrtek odpoledne, na sobě měli ochranné obleky.

Starosta Libochovic Miroslav Zůna MF DNES potvrdil, že policistům poskytli záznamy z bezpečnostních kamer, které na vedlejším domě jsou. „Kriminálka nás také oslovila, aby na místě činu byla u vyšetřování nějaká nezávislá osoba od nás, poslali jsme tam tajemníka. A podle mých informací už pachatele mají, tak doufám, že se to ukáže jako pravda,“ zadoufal Zůna.

Zavražděná Jarmila L. měla v Libochovicích výbornou pověst. Třebaže se kvůli svému hendikepu stranila pozornosti, starala se o toulavé a opuštěné kočky. „Byl to zlatý člověk, co vám mám říct. Dělala to nezištně, když se nějaká kočka objevila u nás v útulku, kde už pro ni už nebylo místo, tak si ji osvojila,“ vzpomněla Jana Zárubová, ženina známá a vedoucí kočičího azylu.