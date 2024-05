Ujíždějící svah uzavřel silnici v Libochovanech, omezení potrvá zatím měsíc

„Svah tu ujížděl, co pamatuju. Hodně to tu ničí obrovské náklaďáky a kamiony. Když tu však stavbaři zbourali starý mostový pilíř, který svah držel, rozjelo se to ještě více,“ řekl redaktorovi MF DNES místní obyvatel.

Jeho názor koresponduje s pohledem starosty obce. „O nestabilitě svahu a špatném stavu komunikace se vědělo dlouho. Svah bohužel nevydržel práce na rekonstrukci mostu přes trať a silnici bylo potřeba uzavřít,“ sdělil starosta Vlastimil Vrbenský (Alternativa pro Libochovany a Řepnici).

Pohyb svahu zaznamenala během probíhajících stavebních prací i Správa železnic. „Proto byla přijata řada nezbytných opatření pro zamezení dalšího pohybu svahu,“ uvedla mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová. Vůbec prvním opatřením bylo omezení provozu na silnici vedoucí nad svahem, kdy v květnu došlo k zúžení do jednoho jízdního pruhu a provoz tu byl řízený semafory.

„Pak proběhl geodetický monitoring dotčené části svahu, který ukázal postupný pohyb zeminy. Na základě této situace jsme se společně s městem a krajem dohodli na úplné uzavírce silniční komunikace do doby dokončení sanačních prací svahu. Ty předpokládáme zahájit 3. června,“ doplnila mluvčí s tím, že pokud vše proběhne podle plánu, mohl by se provoz v jednom jízdním pruhu obnovit 25. června.

Řidiči, kteří se budou chtít během uzavírky dostat z Libochovan do Ústí nad Labem, budou muset jet přes Kamýk, Miřejovice a Tlučeň, nebo přes Žalhostice a Lovosice po druhém břehu Labe.

Jelikož se svah sesul nad kolejemi, nevyhnou se omezení ani železnici. „Na samotné trati je z bezpečnostních důvodů vyloučena jedna kolej, zmíněné stavební práce probíhají v omezeném režimu,“ podotkla Eberl Friebová.

„Dokud nebude svah zpevněn, nelze pokračovat se stavbou nového mostu. To bude znamenat celkové prodloužení prací,“ dodal starosta Vrbenský.