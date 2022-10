Milimetrová práce se stovkami tun. Obří jeřáb usadil novou konstrukci mostu

„To, co zvedáme, váží 342 tun a měří 68 metrů. Se zavěšenou konstrukcí pojede jeřáb směrem k řece, kde konstrukci otočí a usadí do polohy přes řeku,“ popsal při usazování první části Petr Žákovec, technický dozor investora, kterým je Správa železnic.

Celá akce trvala několik desítek minut. „Samotné zvednutí konstrukce je poměrně jednoduchá záležitost. Ve chvíli, kdy se odlepí od montážní plošiny a zjistí se, že těžiště odpovídá, tak zdvih a otočení je rychlé. Vlastní usazení do přesné polohy, kdy se konstrukce pokládá na připravená ložiska, na která to musíme posadit víceméně na milimetr přesně, potrvá déle, aby to sedlo,“ poznamenal Žákovec.

Následně přišla na řadu druhá část mostní konstrukce, která je o něco málo kratší. Obě části, které vznikly v minulých měsících přímo na břehu řeky, se nyní svaří k sobě.

Správa železnic k opravě mostu z roku 1907 přistoupila, protože jeho technický stav byl dlouhodobě špatný. Vlaky proto při jeho přejíždění musely výrazně zpomalit.

V rámci rekonstrukce za 183 milionů korun došlo také ke zbourání středového pilíře a výstavbě nového. Ten původní by totiž nezvládl zatížení novou konstrukcí, která je o něco těžší. Pilíř stojí na pilotách, které budou obloženy kamenem.

Práce potrvají ještě několik měsíců, vlaky se však po novém mostě projedou už v listopadu, cestující tak už nebudou muset využívat náhradní autobusovou dopravu. „Dne 31. října končí výluka a zahájíme přes most provoz,“ dodal Žákovec.