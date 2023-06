Cenné stromy v horách mizí ve velkém, kraj rozjel řízení na regulaci těžby

„Řízení, která Ústecký kraj zahájil, mají za úkol omezit a nějakým způsobem regulovat těžbu dřeva v nejstarších lesních porostech,“ říká Magdalena Fraňková, mluvčí krajského úřadu Ústeckého kraje.

„Pokud by řízení prošla a skončila rozhodnutím, kácení by nebylo úplně definitivně zakázáno. Avšak každý jednotlivý případ, kdy by vlastník lesa chtěl kácet, by musel být extra schválen. Při tom by rozhodovalo, zda je toto kácení v souladu s ochranou přírodní památky této evropsky významné lokality,“ upřesňuje Fraňková.

Ochrana starých lesů by se měla výrazně posunout. „Těžba v těchto lokalitách nebude úplně vyloučena, ale dočasně bude přípustná pouze na základě individuálního povolení pro každý jednotlivý případ,“ vysvětluje Fraňková.

Krajský úřad očekává, že řízení budou dlouhá a náročná, protože je velmi pravděpodobné, že se jednotliví vlastníci budou chtít k řízení vyjadřovat a případně se i odvolávat.

„Zahájená řízení jsou součástí dlouhodobě připravované koncepce regulace lesního hospodářství v krušnohorských bučinách,“ podotýká Fraňková s upozorněním, že iniciátorem řízení je Krajský úřad Ústeckého kraje.

Kraj předpokládá, že výsledky zahájených řízení by měly být závazné do konce platnosti aktuálních lesních hospodářských plánů, které většinou končí v letech 2029 až 2030.

„Do té doby by měl být také zpracován definitivní model regulace těžby. Ten by měl vzniknout na základě odborných podkladů, být projednán se všemi vlastníky a zapracován do nových hospodářských plánů, které budou platit po roce 2030,“ doplňuje Fraňková.

Na ničení bukových lesů v Krušných horách už několik let upozorňuje ekologická organizace Greenpeace. „Zahájení řízení vítáme. Také ale spolu s občany situaci v lesích stále monitorujeme a doufáme, že staré lesy nebudou vykáceny ještě před finálním rozhodnutím v těchto řízeních. Po majitelích lesů požadujeme, aby ochranu unikátních lesů podpořili, v zahájených řízeních ji nerozporovali a v dotčených oblastech již nekáceli,“ uvádí Greenpeace ve svém prohlášení.

Mezi majitele lesů v této lokalitě patří například Krupka, Libouchec, Most, Hrob nebo společnosti Royal Pine či Lesy Sever. Organizace Greenpeace v květnu společně s městem Horní Jiřetín kvůli kácení podala na firmu Royal Pine trestní oznámení.

Vedle kácení starých lesů aktivisté upozorňují také na další nepřiměřené zásahy, například na holosečné kácení nebo vysazování nepůvodních dřevin.

„Společnost I. H. Farm jako vlastník lesa v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří bez povolení příslušných orgánů pro ochranu přírody vysazovala nepůvodní dřevinu. Konkrétně douglasku tisolistou, která je považována za potenciálně invazní druh a při vysazení většího množství hrozí její nekontrolovatelné šíření. Takové použití je v chráněném území s přirozeným druhovým složením s převahou listnatých stromů krajně nevhodné a ohrožuje celý místní ekosystém,“ uvádí Nikol Krejčová, vedoucí kampaně Greenpeace za záchranu starých lesů.

V rámci osvěty chce Greenpeace v sobotu 17. června pořádat naučnou procházku s přírodovědci do starého lesa u Litvínova.

„Právě v okolí Litvínova se má nyní znovu kácet, státní společnost Lesy ČR zde usiluje o pokácení několika tisíc stromů. Ústecký kraj tento záměr výrazně omezil a naopak vyhlásil zastavení těžby nejstarších porostů, Lesy ČR se však proti všem rozhodnutím odvolaly, protože chtějí kácet v původním rozsahu,“ uvádí Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace.