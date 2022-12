Se zlomeninou do Berouna. Lékaři na Ústecku kvůli ledovce nestíhají operovat

Třicetiletý Karel si v úterý ráno zlomil v Teplicích nešťastně ruku. Uklouzl před domem na ledovce. Ještě dopoledne ho měli ve zdejší nemocnici operovat. Postupně ale přicházeli nebo byli přiváženi vážněji zranění. Karlův zákrok se tedy odsouval a odsouval. Chápal to a čekal.

„Lékař mi v deset dopoledne sdělil, že přijdu na řadu asi až za dvanáct hodin,“ vypráví muž. „Tak jsem to zkusil v Ústí.“ Tam mu řekli, že na sál se dostane třeba až ve středu, byly totiž zahlcené jinými zraněnými.

Nakonec ho manželka dopravila do Berouna, kde ho vzali v noci na středu a ruku mu sešroubovali. Podařilo se jí vytelefonovat dřívější termín.

Kvůli stovkám úrazů lidí na ledem pokrytých chodnících v Ústeckém kraji mají záchranáři i lékaři plné ruce práce. Krajská zdravotní, která v regionu spravuje sedm nemocnic, proto už od pondělí posílila chirurgické ambulance.

Například na úrazové ambulanci v mostecké nemocnici ošetřili kvůli ledové kalamitě jen za úterý 76 pacientů, v chomutovské 84. Po operacích tu bylo nutné hospitalizovat 20 zraněných. „Bohužel lékaři na operačních sálech se nezastaví, a tak menší zranění jsou někdy odsouvána na pozdější dobu,“ uvedla mluvčí KZ Jana Mrákotová.

V litoměřické nemocnici během úterý a noci na středu ošetřili 101 pacientů, na emergency v Ústí 108 a 19 z nich muselo kvůli svému vážnějšímu zranění na operaci a pak zůstat v nemocnici. Ani ve středu ráno nebyla situace lepší. Jen do devíti hodin lékaři v Ústí operovali 12 zlomenin.

Řadu ze zraněných dopravují do nemocnic příbuzní či známí, sanitky nestíhají, byť řidiči dělají, co mohou. Od pondělního odpoledne do středečního rána záchranáři vyjížděli k téměř 650 případům, z toho bylo 154 brali rovnou z ledem pokrytých chodníků.

„Nejčastěji jde o tržné rány na hlavě, poranění obličeje, zlomené ruce, lokty, nohy, vymknutá kolena a kotníky, naražená záda a kostrče. Opravdu naše apely na veřejnost, aby nikdo nikam nechodil, nefungují,“ uváděl ve středu po desáté ráno mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník.

„Chodníky na sídlištích a v ulicích u rodinných domů, to je stále velké ledové zrcadlo a velké nebezpečí,“ dodal.

A nebezpečí je to nejen pro chodce, ale i pro samotné záchranáře. Při cestě k pacientům se od pondělního odpoledne do středečního rána stalo šest drobných nehod sanitek. V některých oblastech kraje museli záchranáři použít vlastní posyp, aby se vůbec dostali od sanitního vozu k pacientovi.

„Naštěstí vše bylo bez dalších zranění pacientů i záchranářů. Ale ledové plochy jsou pro naše posádky poslední dny velmi vyčerpávající,“ přiblížil Voleník.

Protože tísňová linka záchranářů zvoní neustále, muselo být personálně posíleno operační středisko.