Firma roky bojuje s obcí o výstavbu větrníků, podala žalobu na územní plán

„Vnímám to, že je to nějaká snaha, abychom výstavbu větrných elektráren povolili,“ okomentoval podání žaloby starosta obce David Lacman (Za společnou obec Výsluní) s tím, že ústecký krajský soud by se měl případem zabývat ještě během ledna.

Obec se výstavbě brání kvůli dopadům na životní prostředí a narušení vodních zdrojů, což podle starosty při stavbě větrníků hrozí.

Stanovisko firmy, která žalobu podala, se redakci nepodařilo získat.

Jde již o druhou žalobu, které Výsluní v souvislosti s výstavbou větrníků ve svém okolí čelí. Roky se stejná firma, která nynější správní žalobu podala, domáhá u Okresního soudu v Chomutově náhrady škody za dřívější zmařený projekt výstavby větrného parku.

Po obci společnost požaduje jako náhradu škody částku přesahující 20 milionů korun. Pokud by uspěla, obec by se podle starosty dostala do finančních problémů. Kdy v této věci soud rozhodne, není jasné, v tuto chvíli je jednání odloženo na neurčito.

Stejná společnost nedávno v jiném soudním sporu o větrníky uspěla. Na její popud a na popud dalších žalobců Nejvyšší správní soud loni v létě zrušil regulaci větrných elektráren v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje.

Tehdejší pravidla neumožňovala výstavbu větrných elektráren na 99 procentech území kraje. Po verdiktu soudu kraj připravuje nové podmínky výstavby větrných elektráren na svém území. Nová pravidla budou mírnější, přesto mají zabránit „divoké“ výstavbě.

Krušné hory mají totiž velký větrný potenciál. „Budeme hledat místa, kde by se mohly vysoké větrné elektrárny postavit, a kde nikoliv,“ uvedl před časem hejtman Jan Schiller.