Stát plánuje průzkum u Krupky, hornické krajině hrozí vyškrtnutí z UNESCO

Ministerstvo životního prostředí už zahájilo řízení ve věci stanovení průzkumného území nerostného bohatství v horském terénu nad Krupkou. Pokud by k němu skutečně došlo, může být podle vedení Krupky soubor památek vyškrtnutý ze světového seznamu. Město proto s postupem státu zásadně nesouhlasí.

„Jsme odhodláni udělat vše pro to, abychom ochránili kulturní dědictví, ale také životní prostředí nás všech i dalších generací. Domníváme se, že kvalitní život nelze vyvážit finančními efekty případné budoucí těžby. Tento kraj si zaslouží zlepšování životního prostředí a nikoliv pravý opak,“ řekl místostarosta Krupky Rostislav Kadlec (Krupka naše město).

Česká republika se podle něj na jedné straně zavázala hornické památky chránit a na druhé plánuje aktivity, které je mohou ohrozit.

„Zápisu na světový seznam předcházela více než dvacetiletá snaha odborníků a celých týmů na obou stranách Krušných hor. Neuplynul ani rok a zástupci Diama nám představili záměr průzkumného území na Krupecku. V první chvíli jsme ani nechtěli věřit, že stát chce ve světové památce něco takového dělat,“ kroutí hlavou Kadlec.

Město už přijalo usnesení, že s vydáním souhlasného stanoviska k žádosti o stanovení průzkumného území zásadně nesouhlasí. Písemné připomínky k řízení musí coby jeho účastník zaslat nejpozději do 15. března. Ministerstvo životního prostředí poté rozhodne, zda průzkum povolí.

„Připomínky samozřejmě pošleme, z větší části už je máme zpracované. Jedná se o velmi rozsáhlý materiál,“ potvrdil Kadlec.

V žádosti o stanovení průzkumného území je podle něj mimo jiné uvedeno, že průzkumné vrty mohou být až 500 metrů hluboké.

„Nedokážu si představit, že v naší hornické krajině budou stát obrovské stroje nebo že by Husitskou ulicí, která je jedinou přístupovou komunikací do našich revírů, jezdila těžká technika. Jde nám o zachování kvality života občanů Krupky a také o životní prostředí. Nikdo se nemůže divit, že máme obavy,“ dodal.

Vedení města mělo od loňského podzimu tři schůzky se zástupci Diama, ale i České geologické služby, Českého báňského úřadu a ministerstva životního prostředí.

Monitorovací práce mohou mít výrazné dopady, míní Jurečka

„Když nám záměr představovali, upozorňovali nás, že se bude jednat o drobný sběr vzorků nerostů. Když jsme se ale před měsícem byli podívat v terénu, bylo nám řečeno, že například v ústí štoly Václav by se nejednalo jen o sběr z hald. Najednou jsme slyšeli věty typu: „cesta je dobrá, sem se bagr vejde“. To až se dozví orgány UNESCO, zdvihnou varovný prst,“ je přesvědčený Kadlec.

Podobný názor má i bývalý ministr zemědělství, poslanec a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, který se v pondělí se situací v Krupce seznámil.

„Vnímám velkou obavu vedení města Krupky, že monitorovací práce, ke kterým běží správní řízení, mohou mít výrazné dopady na život lidí v tomto území a také na Hornickou krajinu Krupka,“ řekl Jurečka.

„Určitě se budu ptát ministrů průmyslu a obchodu, životního prostředí, ale i premiéra, jakým způsobem jsou propojeny informace, aby jeden zájem státu nenarušoval druhý. Nedokážu si představit, že by na tomto území jednou probíhala těžba. Je to podle mě jen marnění času a peněz daňových poplatníků,“ dodal Jurečka.

O tom, zda ministerstvo životního prostředí skutečně povolí Diamu stanovení průzkumného území nad Krupkou, by se mělo rozhodnout ještě v letošním roce. „Pro nás je to zcela nepřijatelné a pokud se tak stane, bude to pro nás důvod poslat hlášení orgánům UNESCO,“ zdůraznil Kadlec.