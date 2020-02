Nová vyhláška o hazardu v Krupce může navýšit počet heren

Podle nové vyhlášky, která by měla začít platit do 15 dnů, bude hazardní hry možné provozovat jen ve vzdálenosti větší než 200 metrů od škol, zařízení sociálních služeb, zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, církevních staveb a ulic Karla Čapka a Dukelských hrdinů, ve kterých bydlí obyvatelé ohrožení chudobou.

Zároveň nesmí být hry provozovány blíže než 200 metrů od hranice Hornické kulturní krajiny Krupka, která byla loni zapsána na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO jako součást Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří.



Novinku se na pondělním zasedání podařilo prosadit koaličním zastupitelům. Politici z opozičního hnutí Zdravá Krupka přitom navrhovali nulovou toleranci hazardu nebo alespoň jeho časové omezení v době od 3 do 10 hodin, u koalice ale tvrdě narazili.

„Tady v Krupce prostě není vůle cokoliv změnit,“ litovala po jednání zastupitelů Miloslava Bačová z hnutí Zdravá Krupka.

Zároveň upozornila, že mezi jmenovanými místy chybí zdravotnická zařízení, ačkoliv tvůrci vyhlášky evidentně vycházeli ze zákona o hazardních hrách, podle kterého se ve zdravotnických zařízeních hazard provozovat nesmí.

Na území města jsou nyní dvě herny a jedno kasino, nová vyhláška se jejich fungování nijak nedotkne. Další mohou přibýt, pokud provozovatelé splní podmínky stanovené zákonem a vyhláškou.

Výnos z hazardních her je významným příjmem do rozpočtu

Podle starosty Krupky Zdeňka Matouše (ČSSD) je výnos z hazardních her každoročně významným příjmem do rozpočtu města. Jen letos by si díky nim Krupka měla přijít na 7,5 milionu korun.

„Prohibice nikdy neslouží k tomu, aby úplně vymizelo to, k čemu je určená, ať už je to alkoholismus, gamblerství či něco jiného. Pro nás je výnos z hazardních her významným příjmem do rozpočtu. Tuto částku vždy rozdělujeme mezi zájmová sdružení a sportovní organizace,“ řekl starosta.

Opozici se však nelíbí, že jedním z míst, kde se hazard smí dál provozovat, je například i dům v Bohosudovské ulici, který dříve patřil místostarostovi Karlu Roučkovi (ČSSD).

„Domníváme se, že jsou v tom zainteresováni někteří lidé, již jsou navázáni na vedení města. Dá se to ale jen těžko prokázat. Místostarosta Rouček má otevřenou živnost v provozování hazardu a kasino funguje v domě, kde bydlel. Na zastupitelstvu sice mluvil o tom, že mu dům nepatří a bydlí tam jeho syn, ale stejně to na nás působí divně,“ sdělila Bačová.

„To je klasická lež opozice. Pan Rouček není majitelem domu, což si může každý zjistit v katastru nemovitostí. Nemusí hlásit podjatost, protože z toho nemá žádnou výhodu. To je jen výklad zastupitelů, kteří chtějí škodit,“ oponoval Matouš.

Za předchozí vyhlášku dostalo město pokutu 280 tisíc korun

S regulací hazardu měla Krupka problémy už dříve.Vedení města už v roce 2013 schválilo vyhlášku, ve které byla adresně jmenovaná místa, kde se hazard smí provozovat. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ji ale označil za diskriminační a vyměřil městu pokutu ve výši 280 tisíc korun.

„Ministerstvo vnitra tehdy vyhlášku schválilo a neshledalo na ní nic špatného. Pak ale přišel dopis z ÚOHS, kterému dali podnět opoziční zastupitelé. Pokutu jsme zaplatili, ale obrátili jsme se na soud a věříme, že bychom mohli uspět, podobně jako se to stalo i v jiných obcích v republice,“ řekl starosta.

S vyhláškou o regulaci hazardu v Krupce z roku 2013 se pojí i další soudní řízení. Po jejím schválení totiž chtěli opoziční zastupitelé otisknout v městských novinách článek, ve kterém vysvětlovali, proč pro ni nezvedli ruku.

Článek ale v měsíčníku Radnice nevyšel, a tak se trojice zastupitelů Zdravé Krupky obrátila na soud. Ten jim dal v roce 2016 za pravdu a nařídil, že text musí skutečně vyjít.