Příliš vysoké odměny bral i ústecký hejtman, úřad se mu veřejně omluvil

„Na základě podnětu Jana Richtera, kterým požádal krajský úřad o kontrolu výpočtu odměny pro uvolněného člena zastupitelstva ve funkci předsedy finančního výboru v souvislosti s daňovým přiznáním za kalendářní rok 2020, prověřil krajský úřad vyplacené odměny za rok 2020 pro uvolněné členy krajského zastupitelstva, včetně funkce hejtmana,“ uvedl mluvčí krajského úřadu Martin Volf v tiskové zprávě.

Vzápětí dodal, že došlo „k politováníhodnému nedopatření ze strany úřadu.“



„Nebyla zohledněna současně vykonávaná funkce poslance Parlamentu České republiky spolu s funkcí uvolněného krajského zastupitele u Jana Richtera a u Jana Schillera (ANO),“ pokračoval Volf.

Podle zákona, který začal platit na začátku loňského roku, by totiž v takovém případě měli za funkci na kraji pobírat odměnu jen ve výši 40 procent.

Manažer hnutí ANO a poslanec Jan Richter byl krajským zastupitelem do loňských podzimních voleb. Působil i jako předseda finančního výboru. Aby vše odpovídalo zákonu, měl loni pobírat měsíčně od kraje nikoli 90 tisíc korun, ale jen zhruba 36. To se ale nestalo. Přišla na to kontrolní skupina ustavená finančním výborem krajského zastupitelstva.

Že dostal peníze navíc, Richter už dříve uznal. Zároveň doplnil, že šlo o chybu kraje.

Pokud jde o Schillera, ten je hejtmanem od loňského podzimu, poslancem byl zároveň do konce roku.

Podle kraje už oba politici přeplatek vrátili.

„Za toto nedopatření nese odpovědnost Krajský úřad Ústeckého kraje, který bezodkladně přijal kroky k nápravě a tímto se Janu Richterovi a Janu Schillerovi veřejně omlouvá,“ stojí v tiskové zprávě.