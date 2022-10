Seniorku zabalil, svázal a odnesl na balkon. Za vraždu hrozí muži až 30 let

Případem se dnes začal zabývat Krajský soud v Ústí nad Labem. „Obžalobu jsem podal pro několik trestních činů. Ten nejzávažnější je zločin vraždy,“ uvedl státní zástupce Vladimír Jan s tím, že obžalovanému hrozí tak vysoký trest kvůli tomu, že čin spáchal z finanční pohnutky.

Podle obžaloby Holub v bytě, kde spolu bydleli, ženě nejprve do kávy namíchal léky neurol a diazepam. Omámené šestašedesátileté ženě pak přes ústa položil dámskou vložku zabalenou do silonové punčochy a pletenou ponožku. Poté jí na obličej přiložil složenou tašku a hlavu pevně omotal županem a džínovou košilí.

Následně ženu podle závěrů vyšetřování v předkloněné poloze zabalil do několika vrstev látek, oblečení a igelitové folie a svázal ji elektrickými kabely či lepicí páskou. Takto zabalené tělo ukryl mezi další věci na balkon. Žena v důsledku udušení zemřela.

Muž u soudu odmítl vypovídat. Podle výpovědi, kterou s ním v přípravném řízení sepsali policisté, ho k vraždě přinutila jeho přítelkyně, která po něm chtěla peníze, které jí dlužil. „To, co se stalo, nebylo z mé hlavy. Využila mě k tomu, abych se dostal k vraždě. Dělala mi do hlavy. Říkal jsem jí, že na to nemám žaludek,“ citoval předseda senátu Roman Felzmann z dřívější mladíkovi výpovědi.

„Vzal jsem prášky, vyloupal jsem je z platíčka, skleničkou jsem je nabouchal a dal jí je do kávy. Myslím, že jsem jí i nakonec řekl, že to v tom kafi má. Když jsem viděl, že se začíná motat, odešel jsem ven. Dostal jsem strach,“ vypověděl v minulosti.

Odnesl televizi či prstýnek

Podle informací od soudu, kde mimo jiné zaznělo i to, že obžalovaný užíval pervitin a marihuanu, mu se zabalením těla a jeho odklizením ale pomáhal známý. Obžaloba však ze všech činů viní pouze Holuba.

Z bytu podle státního zástupce muž následně odcizil televizor, počítač či prstýnek v celkové hodnotě necelé čtyři tisíce korun. Za krádež a loupež si přitom Holub odpykával tresty již v minulosti.

Vedle vraždy a krádeže ho nyní obžaloba viní i z vydírání a přečinu nedovolené výroby omamných látek.

Soud bude pokračovat výslechem svědků a znalců na konci října.