Nechtěl jsem nikoho zabít, hájí se narkoman, kterého soudí za smrt sokova syna

Tragédie se stala loni v květnu v mostecké Rozmarýnově ulici u 14. Základní školy. Obžalovaný partner matky dítěte při sporu s jeho biologickým otcem podle závěrů vyšetřování s nožem v ruce sokovi opakovaně hrozil, že ho zabije.

V jednu chvíli se pak za ním rozběhnul a zaútočil na něj nožem. Zasáhl ale jeho malého syna, kterého druhý muž držel v náruči, tvrdí obžaloba.

„Ačkoli si musel být vědom nebezpečnosti svého jednání, přiběhl během probíhající hádky rychle zezadu k poškozenému, který v danou chvíli utíkal a přitom držel oběma rukama na své hrudi syna. V okamžiku, kdy se poškozený začal se synem v náručí otáčet směrem k obžalovanému, učinil obžalovaný nečekaně levou rukou, v níž svíral nůž, výpad vůči poškozenému,“ stojí v obžalobě.

Zatímco druhému muži způsobil jen drobnou oděrku na ruce, dítě bodl přímo do krku. Chlapec na místě zemřel.

Podle lidí z okolí se jednalo o problémovou rodinu, ve které se všichni potýkali s drogami. Státní zástupce ostatně už dříve potvrdil, že útočník s nožem byl v době události pod jejich vlivem.

Obžalovaný se podle státní zástupkyně dopustil hned tří trestných činů. Útokem s nožem vůči druhému muži podle ní spáchal pokus o vraždu. Slovní výpady byly kvalifikovány jako nebezpečné vyhrožování a smrtelné zranění dítěte jako usmrcení z nedbalosti.

Pokutovi hrozí trest v rozmezí od dvanácti do dvaceti let, protože se podle obžaloby dopustil pokusu o vraždu ve druhém odstavci, tedy s rozmyslem. Státní zástupkyně pro něj v obžalobě navrhla trest šestnáct let odnětí svobody.

Bál jsem se o partnerku i děti, říká

Pokuta nesouhlasí s tím, že se pokusil někoho zavraždit. „Je mi to moc líto. Nikomu jsem nechtěl ublížit. Bál jsem se o svou partnerku, o děti a také o sebe, protože on (druhý muž) nás neustále napadal,“ řekl dnes směrem k senátu. Víc mluvit nechtěl.

V daný den došlo nejprve ke slovnímu konfliktu mezi Pokutovým sokem a matkou dítěte, do něhož se obžalovaný zapojil ve snaze ženu bránit. Druhý muž pak měl vzít do ruky klacek a oběma vyhrožovat. Posléze klacek upustil a vzal do náruči chlapce.

„Toho kluka jsem miloval, v životě bych mu neublížil. Raději bych přišel o svůj život. Mrzí mě, že jsem vytáhl ten nůž. Chtěl jsem mu tím pohrozit. On (druhý muž) se otočil, udělal krok ke mně a nastavil malého,“ uvedl Pokuta v přípravném řízení. Dodal tehdy, že otec dítěte se dlouhodobě choval jako stalker.

Hlavní líčení bude pokračovat na konci března.