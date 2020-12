Nové vedení nemocnic pozastavilo velké investice. Chce jejich revizi

Krajská zdravotní (KZ) zatím zastavila přípravu výstavbu emergency a oddělení šestinedělí v děčínské nemocnici a výstavbu emergency s operačními sály v Chomutově.

„Investice se odloží do doby, než provedeme jejich důkladnou revizi, protože je tam řada nesrovnalostí. Tou základní je, že u nich chybí minimálně 1,3 miliardy ve zdrojích, a není tedy není jasné, z čeho se mají zaplatit. Za těchto okolností v nich pokračovat nemůžeme. Pokud bychom to udělali, firma se během dvou let zadluží, byla by ve ztrátě kolem 465 milionů a závažným způsobem by hrozilo, že nebude schopná existovat,“ vysvětlil rozhodnutí předseda představenstva KZ Jindřich Zetek.



Dalším důvodem jsou podle něj velké nejasnosti u veřejných zakázek a jejich kompletátorů, tedy firem, které je provádějí, což prý zakázky zdražuje o 40 procent. „Vše musíme důkladně prověřit, aby se dál investovalo za normálních okolností,“ upozornil Zetek.

Výsledkem prověrky má být investiční plán, protože KZ má celou řadu projektů obnovy majetku.

„Udělat je musíme, aby péče nebyla ohrožena. V případě, že bychom ale slepě sledovali rozhodnutí minulého představenstva a investice neřešili, v průběhu 5 nebo 6 let bychom neinvestovali do KZ vůbec nic a rozsah poskytované péče by to ohrozil o také. Chceme investovat, a možná i více, ale finance musejí být využity efektivně. Ne podle snů a pomníků, které si někdo vysnil,“ poznamenal předseda představenstva.

Pod drobnohledem je i ústecké kardiocentrum

Kontrolou projde i stavba kardiocentra v ústecké Masarykově nemocnici, na jejíž stavbu minulé vedení smlouvu s dodavatelem podepsalo již na konci října.

„Byl jsem pověřen představenstvem, abych se sešel s generálním dodavatelem a promluvil si o některých částech zakázky. Například nás zajímá, proč je opět využit kompletátor přístrojové techniky, a navíc jím je firma Hospimed, která je stíhaná v kauze Rath,“ sdělil Zetek.

Nové vedení chce posoudit, zda stavba nemůže být pro ústeckou nemocnici efektivnější.

„Opravdu máme indicie, že zakázky nebyly připraveny s ohledem na potřeby nemocnice. Vzhledem k tomu, že se jedná o miliardové akce, pokusíme se s generálním dodavatelem stavby dohodnout na projektových změnách, které by přinesly změnu k lepšímu,“ upřesnil Zetek.

Pomoc potřebuje třeba intervenční kardiologie, která nemoci srdce řeší přes tepny a umí i nahradit chlopně a opravit srdeční vady.

Speciální tým se pak zabývá i rumburskou Lužickou nemocnicí, kterou KZ převezme. „Požádal jsme generálního ředitele, aby do poloviny ledna byly aspoň dílčí výsledky, které by nám řekly, jaký zde bude pravděpodobný rozsah péče,“ doplnil Zetek.