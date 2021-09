Začíná oprava známé Kozí dráhy, vlaky se na část trati vrátí v dubnu

„Na základě harmonogramu prací předpokládáme, že k obnovení sjízdnosti dojde ve druhé polovině listopadu. Poté budou probíhat ještě dokončovací práce, ale už bez potřeby výluk,“ sdělila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Stavební práce za 37,5 milionu korun provede firma Viamont servis. „Akce zahrnuje opravy mostů, propustků, železničních přejezdů, traťového značení, železničního svršku, výměnu pražců a opravy skalních útvarů v úseku dlouhém asi 20 kilometrů,“ vyjmenovala mluvčí.

Zahájení oprav vítá i vedení kraje, které na Kozí dráhu objednalo turistickou dopravu a dlouhodobě prahne po její obnově. Ještě tento rok se na ni ale vlaky zřejmě nevrátí.

„Je to samozřejmě dobrá zpráva a už teď je jasné, že v příštím roce se turistická doprava na Kozí dráze znovu rozjede. Jediné, co nás mrzí, je, že smlouva byla podepsána později, než jsme chtěli, takže to vypadá, že říjnová oslava 150. výročí otevření Kozí dráhy se bude muset obejít bez kolejového provozu,“ zmínil náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci).

Oslava jubilea Kozí dráhy proběhne 9. října, téměř na den přesně po 150 letech od zprovoznění trati. „Nejspíše to bude formou náhradní autobusové dopravy. Na nádraží v Telnici promítneme dokument Záhada lokálek a poté budeme společně se starosty dotčených obcí a návštěvníky diskutovat o lokálkách a o tom, jak pozvednout místní cestovní ruch,“ nastínil Řehák s tím, že vlaky se tak rozjedou až v dubnu příštího roku. Jezdit budou o víkendech, svátcích a prázdninách.