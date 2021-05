Starostové napsali dopis ministru Havlíčkovi, chtějí zprovoznit Kozí dráhu

Dopis starostové sepsali v reakci na nedávné rozhodnutí Centrální komise ministerstva dopravy, která odložila financování oprav a požadovala další jednání Správy železnic, Ústeckého kraje a obcí při trati.



Na zmíněné jednání, které se konalo 13. května, byl přizván pouze primátor Děčína, jenž preferuje vznik cyklostezky, zástupci ostatních obcí pozváni nebyli. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky však toto jednání nebylo primárně svoláno k tématu Kozí dráhy.



„Zásadně nesouhlasíme s přeměnou Kozí dráhy na cyklostezku, a to ani v jakékoliv části tratě, neboť tím by bylo definitivně znemožněno obnovení provozu na trati. Nelíbí se nám, že jako dotčené obce nejsme účastníky klíčových jednání,“ zmínila starostka Proboštova na Teplicku Jana Životová.



„Stále trváme na dodržení platného Memoranda na obnovu provozu na trati, které bylo schváleno zastupitelstvy jednotlivých obcí a měst,“ pokračovala.

V dopise, který kromě ní podepsali ještě Radoslav Bartůněk za Novosedlice, Jan Doubrava za Telnici a Markéta Vaňáčová za Velké Chvojno, starostové mimo jiné upozorňují, že nesouhlasí s alternativou spolufinancování a provozování cyklostezky v tělese Kozí dráhy.

„Proces konverze železniční tratě na cyklostezku neumožňuje současná legislativa. Návrh Zákona o konzervaci dráhy prošel úpravami a ve Sněmovně zatím nebyl projednáván ve druhém čtení. V daném volebním období se tak zřejmě zákonodárný proces, který by umožnil konverzi železnice na cyklostezku, neuskuteční,“ podotkli starostové.



O obnovu trati, na které jezdily pravidelné spoje naposledy v roce 2015, má dlouhodobě zájem i Ústecký kraj. Dokonce už na ni objednal víkendové spoje. Jenže přestože dopravce je připraven vyjet, přípravy k obnovení provozu se nečekaně zastavily.

„Veškeré procesy, které se v posledním půlroce odehrávaly, směřovaly k tomu, že bude Kozí dráha obnovena. Poslední krok Děčína ale vše nasměroval k tomu, že se ještě hledá alternativa k vytvoření cyklostezky,“ okomentoval situaci náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci), který má v kraji dopravu na starost. Dopis starostů prý vnímá jako „poslední zoufalý výkřik“.

„Část obcí je pro obnovení železnice, Děčín je pro cyklostezku a ostatní obce chtějí cokoliv, ale hlavně rychle. Já se však obávám, že kdyby se dál přemýšlelo o cyklostezce, stávající stav by trval minimálně sedm, ale spíše až deset let. Ještě nikdy v historii České republiky se totiž nestalo, že by na nezrušené železniční trati postavil cyklostezku někdo jiný než kraj nebo obce. Je to tedy nereálné,“ míní Řehák.

O budoucím využití Kozí dráhy chce kraj definitivně rozhodnout na začátku června. „Je důležité zjistit, jestli Státní fond dopravní infrastruktury, který dává peníze Správě železnic, vůbec může legislativně financovat cyklostezku. Já jsem přesvědčen, že nemůže. Když se to potvrdí, rada kraje 2. června pravděpodobně podpoří své původní usnesení o obnovení železnice,“ doplnil náměstek hejtmana.

Ministr dopravy je připraven obcím odpovědět

Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky ministr Karel Havlíček na otevřený dopis starostům odpoví.



„V tuto chvíli ale platí naše stanovisko, že pokud není v otázce dalšího využití dráhy shoda, jsou další investice za této situace jen stěží ekonomicky obhajitelné. Proto se rozhodování na úrovni Centrální komise odložilo. Je to logický postup, a nemůže být ani jiný,“ sdělil Jemelka.

Zároveň podotkl, že ministr dopravy ze své pozice ani o znovuobnovení dráhy rozhodnout nemůže. „V dané věci je podle interních předpisů ministerstva odpovědná Centrální komise. A aby ke svému rozhodnutí mohla přistoupit odpovědně, potřebuje znát konečná stanoviska všech dotčených subjektů,“ dodal.

Náklady na obnovu trati, jež by v letošním roce oslavila 150 výročí od založení, byly již před časem vyčísleny asi na 50 milionů korun. Hradit by je měla Správa železnic jako vlastník trati.