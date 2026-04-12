Do příprav projektu se zapojují i obce ležící podél tratě, které v něm vidí příležitost k oživení regionu. Právě jejich iniciativa vedla k tomu, že se záměr dostal na jednání krajské samosprávy.
„V okolí železniční tratě, takzvané Kozí dráhy, máme zájem podpořit vznik cyklotrasy – takové Kozí cesty,“ uvedl hejtman Richard Brabec (ANO) s tím, že k cyklotrase již proběhla jednání za účasti krajských radních. „Je to velmi zajímavý projekt,“ dodal.
Dalším krokem má být zpracování takzvané vyhledávací studie. Ta prověří možné vedení trasy v terénu, její technickou proveditelnost i návaznost na stávající infrastrukturu.
Cyklotrasa kolem Kozí dráhy, která má podle krajského radního Jana Růžičky (ODS) propojit Děčín a oldřichovské jezero Barbora, by měla navázat například na oblíbenou Labskou stezku či Krušnohorskou magistrálu. Délka nové cyklotrasy by se měla pohybovat kolem 40 kilometrů.
Obce požádaly kraj o financování studie. „Rada kraje projednala žádost obcí o vytvoření vyhledávací studie, která by měla být placena z krajských peněz. Tím chceme podpořit aktivity podél celé trasy,“ doplnil hejtman. Náklady na studii by měly činit zhruba 1,2 milionu korun.
Kdy přesně by mohla nová cyklotrasa podél Kozí dráhy vzniknout, není zatím jasné. Náklady na její výstavbu odhaduje kraj na stovky milionů korun.
Záměr vybudování Kozí cesty zapadá do širší strategie Ústeckého kraje, který v posledních letech investuje do rozvoje cyklodopravy a turistiky. Cílem je nejen zvýšit atraktivitu regionu pro návštěvníky, ale také nabídnout obyvatelům nové možnosti trávení volného času a bezpečného pohybu krajinou.
Kozí dráha, zprovozněná už v roce 1871 jako součást Duchcovsko-podmokelské dráhy, patřila ve své době k důležitým dopravním spojnicím regionu. Sloužila především k přepravě uhlí z hnědouhelné pánve a zároveň zajišťovala spojení mezi průmyslově se rozvíjejícími obcemi severních Čech.
S postupným útlumem těžkého průmyslu však její význam klesal. Pravidelná osobní doprava tu byla nakonec ukončena a trať byla nějaký čas mimo provoz.
Debata o budoucnosti Kozí dráhy není nová. Už dříve se opakovaně řešilo, zda na trati železniční provoz obnovit, nebo ji využít jiným způsobem. Mluvilo se například i o možnosti vybudování cyklostezky přímo na tělesu trati.
Nakonec se na Kozí dráhu vrátily vlaky. V současné době tu jezdí sezonní turistická linka, která však obsluhuje pouze část trati. Turisté ji mohou využít od jara do podzimu o víkendech a svátcích.