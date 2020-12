Kostelík málem zanikl, objevené malby ho povýšily na cennou památku

„Odkryté a zrestaurované nástěnné malby z poloviny 14. století a poslední třetiny 15. století jsou významným dokladem nástěnného malířství nejen na regionální úrovni. Svým ikonografickým konceptem odkazují ke středověkému způsobu výzdoby sakrálního prostoru. I kvalitou provedení jsou malby významným dokladem středověkého nástěnného malířství na severozápadě Čech,“ popsal objev restaurátor Michal Šelemba.

Cenné nástěnné malby byly objeveny před šesti lety, kdy v kostele proběhl restaurátorský průzkum interiérových omítek, zda se pod nimi něco neukrývá. Poodhalil stopy malířské výzdoby. Následovalo její odkrytí a restaurování.

„Nejvýznamnější objevy se nacházejí v lodi kostela, kde se dochoval v poměrně kompaktní podobě na severní stěně pašijový cyklus. Na východní stěně při triumfálním oblouku je výjev Umučení 10 tisíc rytířů a fragmenty dalších světských postav. Po pravé straně vítězného oblouku je výjev sv. Jiřího bojujícího s drakem. A na stěně jižní je rozměrná a dobře dochovaná postava svatého Kryštofa,“ popisuje Šelemba.



V presbytáři navíc byly odhaleny fragmenty malby z nejstaršího období kostela po roce 1350, jež zobrazují světce umístěné mezi okny, na jižní stěně fragmenty mariánského cyklu datované do druhé půle 15. století a mnoho dalších postav. A restaurátoři objevili i několik zazděných architektonických prvků.

Kostel sv. Mikuláše Stojí na návsi obce Nepomyšl a je datován do poloviny 14. století. V první polovině 18. století byl upraven v barokním slohu.

Římskokatolická církev v roce 2011 převedla kostel na Nepomyšl. O několik měsíců později začala obec s jeho opravou.

Odkryté nástěnné malby jsou z poloviny 14. století a poslední třetiny 15. století. Odhalil je restaurátorský průzkum interiérových omítek před šesti lety. Za jejich restaurování dala obec 2 miliony korun.



Zrestaurován byl i štukový barokní nástavec neboli retabulum hlavního oltáře z roku 1710 včetně oltářního obrazu Ludvíka Kohla. Obraz s výjevem sv. Mikuláše, který podává třem dívkám zlaté koule, je zatím uložen mimo kostel a do oltáře bude vrácen až po dokončení opravy kostela.

Před lety kostelu hrozil zánik. Dlouhá desetiletí chátral, až byl roku 2007 kvůli havarijnímu stavu uzavřen. Popraskaná a rozpadající se fasáda, bortící se stropy, drolící se štuková výzdoba, dřevěné prvky napadené škůdci. Tak před lety vypadal. Městys se rozhodl ho zachránit a s církví se dohodl na převodu do majetku obce, k němuž došlo před devíti lety. Opravy začaly v roce 2012.

„Musím poděkovat zastupitelstvu, že ačkoli zaznívaly i hlasy, že by se měl kostel zbourat, souhlasili s jeho záchranou jako kulturního dědictví,“ říká starosta Josef Lněníček. Rekonstrukce kostela probíhala ve dvou etapách.

V první se jednalo zejména o opravu krovu, střechy a částí konstrukcí napadených dřevokaznými houbami a hmyzem. To bylo nutné především k vyřešení havarijního stavu a zajištění statiky. „První etapa zahrnovala i restaurování stropní štukové výzdoby v interiéru,“ doplnil Lněníček s tím, že tato část oprav stála zhruba 5 milionů a obci se na to podařilo získat dotaci. Druhá etapa za 1,5 milionu zahrnovala opravu fasády, kamenných prvků, odvodnění a uzavření oken, aby dovnitř nelétali ptáci.

Další dva miliony pak stálo samotné restaurování maleb. Tyto práce už obec financovala z vlastních zdrojů. Opravy budou pokračovat ještě příští rok. „Chceme dokončit restaurování vnitřních omítek, opravit podlahu v lodi kostela a vrátit zpět původní lavice. Do budoucna počítáme i s varhanami,“ podotkl Lněníček.

Až stavební práce skončí, chce se výsledkem obec pochlubit a lákat do něj kromě místních i turisty. Kostel by měl být přístupný pro prohlídky a konat by se tam měly i různé kulturní a společenské akce.