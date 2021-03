Covid se v Ústeckém kraji šíří v řadě firem, převládá britská mutace

„V kraji se šíří britská mutace koronaviru, dostali jsme informaci, že zhruba 90 procent vzorků je britská mutace, už nás zasáhla strašně moc. Proto je v nemocnicích tolik pacientů. O jihoafrické mutaci zatím nevíme,“ řekl hejtman Jan Schiller (ANO).

Aktuálně je v kraji nakažených 12 793 obyvatel. V předchozích týdnech bylo z kraje převezeno do nemocnic jinde v Česku osmnáct pacientů. Další převozy se nyní neplánují.

„Vytvořili jsme nějaké kapacity a nemáme potřebu vyhlašovat stav hromadného ohrožení osob. K určité redistribuci péče dochází ve všech nemocnicích v kraji tak, abychom byli schopni zvládnout příval covidových pacientů. To znamená, že řada oddělení je dnes sloučená nebo je jejich provoz utlumen a převeden do jiné nemocnice. Ale nadále platí, že akutní péči jsme schopni v rámci kraje zajistit,“ řekl krajský koordinátor zdravotní péče a primář ústecké kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Josef Škola.



Nemocnicím nadále pomáhá 53 vojáků, od 8. března se jejich počet ještě zvýší, aby posílili nemocnici v Kadani.

Podle hygieniků, kteří už nestíhají trasovat do 24 hodin, čísla zvyšují lidé, kteří se nakazili před týdnem nebo dvěma. Na Děčínsku, kde je nejvíce nakažených, je aktuálně nemocných více než dva tisíce obyvatel, podle hygieniků převládá komunitní šíření koronaviru.

V zóně Triangle i u házenkářek

„Jestli jsou opatření účinná, poznáme příští týden. Onemocnění se šíří všude, hlavně v rodinách, zařízeních sociální péče i řadě firem. Například v žatecké zóně Triangle, na Chomutovsku v Globusu, firmě Toyoda Gosei Czech, Tušimicích či firmě Donaldson. Onemocnělo i 12 házenkářek extraligového Mostu,“ přiblížila ředitelka krajských hygieniků Lenka Šimůnková.

Jedinou cestou z epidemie je očkování, které by mělo být účinné i na současné mutace.



„Zatím to vypadá, že všechno očkování je vymyšleno tak, že i když dojde k drobným mutacím, tak mechanismy imunity, které vznikají po očkování, dokážou onemocnění spolehlivě zabránit. Všichni si v Krajské zdravotní (spravuje pět nemocnic s regionu) pochvalují, že mezi proočkovanými zdravotníky nemocnost prudce klesla,“ dodala Šimůnková.

Vakcín je ale stále nedostatek, kraj má pět plat vakcíny Pfizer a BioNTech, ale vakcíny firmy Moderna, které měly přijít tento týden, nedorazí. „V budoucnu by navíc opět měly být vakcíny kráceny,“ upozornil mluvčí kraje Martin Volf.



V kraji bylo zatím jednou či oběma dávkami vakcín naočkováno přes třicet tisíc lidí.

Pacientka dostala nový lék

V Ústeckém kraji dostal vůbec první pacient lék Bamlanivimab, který má zabránit přechodu onemocnění covid-19 do závažného stavu. Šlo o 51letou ženu z Rumburka, která trpí závažným nervosvalovým postižením a objevily se u ní příznaky covid-19.

„Ihned jsme využili této nové léčebné možnosti, kdy se podané protilátky naváží na povrchové struktury koronaviru a blokují jeho množení a vstup do buněk pacienta. Tím se zásadně sníží riziko rozvoje těžkého zápalu plic, který by u této nemocné mohl mít závažné následky,“ vysvětlil primář Infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice Pavel Dlouhý.

Lék se podle něj trochu podobá postupu, jaký lékaři do současnosti aplikovali použitím takzvané rekonvalescentní plazmy od infikovaného pacienta, který se uzdravil a vytvořil si vlastní protilátky.

„Je to obdobný mechanismus s tím rozdílem, že není potřeba transfuzní stanice. Je to připravené v lahvičce, můžeme to podat nemocnému a nemusíme se ohlížet na krevní skupiny. Lék obsahuje pouze protilátky proti koronaviru, ne spousty jiných látek a protilátek. Je to více cílené,“ upřesňuje Dlouhý.

Kromě léku Bamlanivimab, který je v Česku k dispozici teprve pár dnů, ministerstvo zdravotnictví podle primáře Dlouhého zajistilo dodávky i dalších protilátek.

Koktejl, jaký dostal Trump

„Je to kombinovaný přípravek od firmy Regeneron, koktejl, který dostal americký prezident Trump. Některé evropské země ho nakupují, ale není to úplně levné. Také Česko se připojilo k nákupům a má v nejbližší době dorazit i k nám do Ústí. Lék se jmenuje Regn-cov2. Jeho mechanismus účinkuje stejně, obsahuje vyrobenou protilátku a jeho vzorem byl jeden z prvních nakažených pacientů v Americe. Od něho výzkumníci získali protilátky a podle jejich vzoru v laboratoři vyrobili protilátky syntetické,“ popsal Dlouhý.

Oba léky se používají vlastně trošku jako prevence a je třeba je podat včas.

„Bamlanivimab se dává nakaženým osobám, které jsou krátce po zjištění diagnózy. Má se podat do tří dnů od pozitivního testu, a to lidem, kteří jsou nakažliví, mají ještě mírné příznaky, ale víme o nich, že u nich může nastat těžký průběh, rozsáhlý zápal plic, že mohou skončit na ventilátoru a mohou zemřít. Tento lék snižuje až o 70 procent riziko špatného vývoje. U naší pacientky bylo skvělé, že jsme ji přivezli do Ústí ve čtvrtek, kdy se infekce zjistila. Tentýž den jsme jí mohli lék Bamlanivimab podat. Infuzi zvládla a daří jí dobře,“ těší primáře.

Jak už naznačil, lék je určen pouze pro vysoce rizikové skupiny, jde například o pacienty, kteří mají biologickou léčbu, onkologické pacienty nebo jsou po transplantaci.

„Tento lék budeme v kraji poskytovat i dalším pacientům, jakmile ho bude v republice víc. V tuto chvíli už se zřizují infuzní místa v Mostě a Kadani,“ podotkl Dlouhý.