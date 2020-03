Koronavirus je tu. Nechte děti doma, prosí rodiče školy na severu Čech

„Vážení rodiče, pokud jste strávili jarní prázdniny se svými dětmi (našimi žáky) v severní Itálii, doporučujeme vám, abyste je neposílali následující dva týdny do školy. O této skutečnosti informujte vedení školy. Neúčast ve škole bude samozřejmě omluvena,“ tento mail poslal rodičům dětí Václav Hanč, ředitel Základní školy v ulici Boženy Němcové v Litoměřicích.

„V případě, že jste se vrátili z dovolené z italských regionů Benátky, Lombardie, Emilia - Romagna a Piedmont (případně dalších, které jsou nebo přibudou mezi rizikovými do konce týdne) prosím oznamte pokud možno co nejdříve vedení školy. (...) Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu (odjezdu) z oblasti nákazy, zůstaňte pokud možno doma a minimalizujte kontakt s ostatními lidmi. Absence studentům se po dobu karantény nepočítá,“ píše rodičům i dětem vedení litoměřického gymnázia.

To není šíření paniky. To je jednoduché opatření pro dnešek a následující dny v Litoměřicích, kde dětem nedělí skončily jarní prázdniny.

Stejně tak končí na Děčínsku. A právě z Děčína je první potvrzený případ nákazy koronavirem.

Muž z Děčína (ročník 1976) hospitalizovaný v sobotu v Ústí nad Labem už byl převezen do pražské Nemocnice Na Bulovce. Sanitku včera odpoledne z Ústí doprovázely policejní vozy a záchranáři byli oblečeni v neprodyšných oblecích.

„Muž z dovolené cestoval autem s manželkou a čtyřmi dětmi, všichni jsou v domácí karanténě a jsou bez příznaků, ale protože cestovali s tímto pánem, tak je riziko nákazy výrazné a budou testováni v dohledné době,“ řekl včera na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Uvedl, že lidé by měli zvážit cestu do rizikových regionů, pokud to není nezbytné.

Muž byl původně hospitalizovaný od soboty v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a do Prahy byl převezen v neděli po 15. hodině. „Rodina je od doby, kdy byl pacient odvezen do nemocnice v Ústí v domácí karanténě. Od návratu z Itálie do hospitalizace muže byli doma jeden den, takže nyní ověřujeme, s kým vším byli v kontaktu. Budeme pátrat po dalších osobách a ptát se, jak dlouho ten kontakt probíhal. Pravděpodobně ale budeme i dalším lidem nařizovat domácí karanténu. U lidí, kteří byli s rodinou v kontaktu určitě dojde k testům, zatím ale nevíme, jestli hned v pondělí nebo až za pár dní. Je potřeba dodržet nějakou dobu, kdy by se případně dalo vyloučit, že k nákaze nedošlo. Kdybychom to udělali moc brzy, mohlo by se stát, že bychom třeba řekli, že je výsledek negativní, ale pak by se to mohlo změnit. Proto je potřeba udělat to s časovým odstupem,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice se sídlem v Ústí nad Labem Lenka Šimůnková

Do včerejšího večera hygienici v Ústeckém kraji testovali deset osob. Podle zjištění MF DNES měli hygienici podezření na nákazu koronavirem u lidí už v pátek. Opakované testy ale nákazu u ženy, která cestovala z Japonska přes Soul a u muže, jenž se vrátil z dovolené v Itálii, nákazu nepotvrdily.

„V domácí karanténě je nyní deset lidí, ale určitě ji budeme nařizovat i dalším lidem, protože se momentálně vrací lyžaři z rizikových oblastí,“ dodala Šimůnková.

Děčín prosí, aby doma zůstali i předškoláci

Pokud jde o Děčín, odkud pochází i onen nakažený muž, tak i zde bude vedení škol zřejmě žádat žáky, kteří se o víkendu vrátili z prázdnin v Itálii, aby hned v pondělí ráno šli ze škol domů.

Děčínský magistrát už ve čtvrtek požádal přes vedení svých škol rodiče, aby děti, které se vrátily z Itálie a Rakouska, nechali doma. „Po potvrzení koronaviru bylo dnes doporučení rozšířeno na školky a všechny základní školy. Nařídit to ale nemůžeme,“ sdělil v neděli v podvečer děčínský primátor Jaroslav Hrouda (ANO).

Po poradě s epidemiology by se podle něj rodiče měli obrátit na krajské hygieniky a případně si nechat udělat odběr. „V pondělí ráno bude zasedání krizového štábu, protože se z prázdnin vrátí všechny děti a budeme se snažit, aby kraj stejné doporučení vyhlásil i ve středních školách, mělo by platit i na vysoké školy. Spíše než dětí se onemocnění týká rodičů a možná by bylo lepší, aby doma zůstali hlavně oni. Budeme v pondělí informovat největší zaměstnavatele a zítra se na dalším opatření snad domluvíme. Nechceme ale vyvolávat žádnou panikou,“ řekl Hrouda s tím, že město bude o opatření informovat na webu města, Facebooku i dalšími cestami.

Pozor na řidiče kamionů

Na nákazu koronavirem reagují i velké firmy v Ústeckém kraji. Opatření přijali například v AGC Flat Glass Czech, teplické sklářské firmě, kam denně přijíždějí pro stavební skla a skla do aut desítky kamionů z celé Evropy.

„Zavedli jsme dezinfekci na pracovištích a také vymezené zóny tam, kde se naši lidé stýkají s řidiči kamionů z cizích zemí. Od pondělí budou tato místa častěji dezinfikována. Zároveň lidé, kteří se nám vracejí z dovolených v rizikových oblastech, mají buď home-office nebo je necháváme doma jako překážku na straně zaměstnavatele s tím, že budou mít plat průměrem, protože je nepravděpodobné, že by je zdravotní ústav dal do karantény. Pokud by se tam ale dostali, tak by byli placení jako práce neschopní. Do toho informujeme všechny naše zaměstnance, aby si častěji myli ruce a používali dezinfekci,“ sdělil Libor Sehnal, personální ředitel AGC Flat Glass Czech.