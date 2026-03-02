Dům, v němž knihkupectví sídlí, patří ústeckému arciděkanství, majetkovou správu pak zajišťuje litoměřické biskupství.
A právě církev podle provozovatele knihkupectví Ladislava Řeřichy chtěla přistoupit k razantnímu navýšení nájmu, obchod by se však kvůli tomu dostal do vážného ohrožení. Vyšší náklady by znamenaly ekonomickou zátěž, kterou by bylo obtížné dlouhodobě unést.
Oblíbené ústecké knihkupectví po letech zavírá. Končí kvůli zvýšení nájemného
„Situace nebyla jednoduchá a reálně jsme zvažovali, zda má smysl pokračovat,“ uvedl.
Obchod měl zavřít posledního února. Nakonec se tak ale nestalo.
Na udržení knihkupectví mělo nakonec podle všeho zájem i litoměřické biskupství, podle jeho mluvčího Jiřího Nývlta šlo totiž v otázce nájmu pouze o nedorozumění.
„Jednalo se o komunikační šum mezi pronajímatelem a nájemcem. Nakonec jsme se s panem Řeřichou dohodli. Nechtěli jsme, aby skončil,“ sdělil Nývlt.
Řeřicha má podle svých slov nově stanovený nájem ještě levnější, než měl původně. „Cestu k dohodě pomohl hledat generální vikář litoměřické diecéze Radek Jurnečka,“ přiblížil knihkupec.
O neuzavření obchodu však nerozhodla jen dohoda o nájmu. Významnou roli prý sehrála i velká podpora veřejnosti. „Zákazníci vyjadřovali nesouhlas s možným uzavřením na sociálních sítích i osobně přímo v obchodě. Jen díky podpoře lidí může mít takové místo budoucnost,“ poděkoval lidem Řeřicha.