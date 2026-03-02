Oblíbené knihkupectví v Ústí kvůli růstu nájmu nezavře, dokonce bude platit méně

Oblíbené knihkupectví Pod Věží v Ústí nad Labem, které se nachází u šikmého kostela v centru města, zavírat nebude. Provozovatel plánoval konec kvůli zvýšení nájmu. Ve skutečnosti šlo ale jen o komunikační šum. Zájemci sem tak mohou nadále chodit pro knihy a učebnice, které jinde ve městě a často ani v širším regionu dostupné nebyly.
„Ke zdražování nájemného docházelo postupně již dříve, a to kvůli inflační...
„Ke zdražování nájemného docházelo postupně již dříve, a to kvůli inflační doložce v nájemní smlouvě z roku 2021. V dubnu roku 2025 tak již byla cena nájemného oproti roku 2021 zhruba o 35 procent vyšší, a to je pro malý obchod zásadní skok,“ říká majitel knihkupectví Ladislav Řeřicha. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Dům, v němž knihkupectví sídlí, patří ústeckému arciděkanství, majetkovou správu pak zajišťuje litoměřické biskupství.

A právě církev podle provozovatele knihkupectví Ladislava Řeřichy chtěla přistoupit k razantnímu navýšení nájmu, obchod by se však kvůli tomu dostal do vážného ohrožení. Vyšší náklady by znamenaly ekonomickou zátěž, kterou by bylo obtížné dlouhodobě unést.

„Situace nebyla jednoduchá a reálně jsme zvažovali, zda má smysl pokračovat,“ uvedl.

Obchod měl zavřít posledního února. Nakonec se tak ale nestalo.

Na udržení knihkupectví mělo nakonec podle všeho zájem i litoměřické biskupství, podle jeho mluvčího Jiřího Nývlta šlo totiž v otázce nájmu pouze o nedorozumění.

„Jednalo se o komunikační šum mezi pronajímatelem a nájemcem. Nakonec jsme se s panem Řeřichou dohodli. Nechtěli jsme, aby skončil,“ sdělil Nývlt.

Řeřicha má podle svých slov nově stanovený nájem ještě levnější, než měl původně. „Cestu k dohodě pomohl hledat generální vikář litoměřické diecéze Radek Jurnečka,“ přiblížil knihkupec.

O neuzavření obchodu však nerozhodla jen dohoda o nájmu. Významnou roli prý sehrála i velká podpora veřejnosti. „Zákazníci vyjadřovali nesouhlas s možným uzavřením na sociálních sítích i osobně přímo v obchodě. Jen díky podpoře lidí může mít takové místo budoucnost,“ poděkoval lidem Řeřicha.

