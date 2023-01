Nepořádek a tmu vydrží, lidé ve zničeném paneláku i přes výpověď zůstávají

„Mohli jsme nabídnout bydlení pěti rodinám. Tři si byty již přebraly, další dva byty budou připraveny k nastěhování v polovině ledna, dokončuje se v nich rekonstrukce,“ uvedl starosta Štefan Drozd (STAN) s tím, že je to maximální počet bytů, které má město nyní k dispozici.

Radnice byty poskytla lidem, kteří nemají vůči městu žádný dluh. Jde o dlouholeté obyvatele domu, kteří v něm žili i desítky let.

V poskytnutých městských bytech mohou lidé ale zůstat maximálně půl roku. Do té doby si musejí zajistit jiné bydlení. „Jde o sociální byty určené k provizornímu bydlení v případě nouze. Nejsou určeny k dlouhodobému žití,“ upozornil Drozd.

Do jednoho z městských bytů se brzy přestěhují pan Josef s manželkou, kteří ve věžáku bydleli od 90. let minulého století. „Za pár dní bychom se měli přestěhovat. Snad to bude lepší,“ řekl.

Někteří obyvatelé ale v domě, ve kterém nejezdí výtah a na chodbách nesvítí světlo, stále zůstávají. „Nevím kam půjdu, nemám kam jít. Ubytovny jsou plné,“ řekla MF DNES paní Lucie.

V jednom z bytů stále bydlí i maminka dvou dětí, které navštěvují nižší třídy zdejší základní školy. „Děti jsem dostala nedávno do péče a nevím, kam s nimi půjdu. Chodí tu do školy. Je to tu (v paneláku) ale strašný, vypadává elektřina. Když jsme z bytu na chvíli odešli, hned nás vykradli,“ vylíčila.

Své věci dnes balil pan Gejza. „Bydlím tu osm let a mizím na ubytovnu. To víte, že bych tu raději zůstal, zvykl jsem si. Všechno je tu ale zničené. Lidi si za to můžou sami,“ postěžoval si.

Ve věžáku je 78 bytů. Většina z nich je už prázdných. V řadě zůstal obrovský nepořádek. Mezi haraburdím, starým nábytkem a odpadky hledají něco k jídlu toulavé kočky a pes. Některá patra, ve kterých jsou dveře od bytů zavřené, jsou ponořena do tmy. V dalších jde světlo z bytů, u nich jsou dveře otevřené nebo rozkopané. Jsou slyšet rány, jak vítr cloumá otevřenými okny.

Bydlení bez smlouvy

Voda, elektřina a teplo v obydlených bytech jsou stále k dispozici. Jejich obyvatelé ale mají obavy z odstřihnutí od energií. V prosinci to avizoval jeden z většinových majitelů Pavel Kříž. „Po 31. prosinci 2022 budou v domě vypnuty veškeré dodávky,“ zaslal tehdy v SMS zprávě. Nyní na dotazy nereagoval.

Vedle Kříže vlastní byty několik soukromníků a firem. Podle místních sem spolumajitelé sestěhovávali problémové nájemníky z různých lokalit. Bydleli tu ale lidé i načerno. „Platím správci čtyři tisíce měsíčně za byt, bez smlouvy,“ potvrdila MF DNES jedna z nájemnic.

Radnice Klášterce zvažuje, že by dům odkoupila. Několik měsíců už probíhají jednání s většinovými vlastníky. Radnice si ale klade několik podmínek. Dům musí být prázdný nebo bez dluhů třeba za energie. Cenu musí stanovit znalecký posudek, který by mělo mít město k dispozici do konce února.

Starosta Štefan Drozd doufá, že poté, co se dům vyprázdní, tak ho majitelé zajistí tak, aby se tam nedostávali lidé bez domova z ulice. „Předpokládám, že je v jejich zájmu, aby svůj majetek ochránili,“ sdělil.