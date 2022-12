Majitel zavírá problémový panelák. Nemáme kam jít, bojí se nájemníci

„Objekt bude uzavřen kvůli životu ohrožujícímu technickému stavu, který byl způsoben obyvateli. Většina nájemníků již neplatí nájemné a úhrady záloh za služby, i přesto je naše společnosti dotují,“ zaslal vyjádření v SMS zprávě jeden ze tří většinových majitelů bytů Pavel Kříž s tím, že po 31. prosinci 2022 budou v domě vypnuty veškeré dodávky energií.

Ve věžáku je 78 bytů, zhruba půlka je obsazených, ve většině žijí problémoví, sociálně slabí obyvatelé. Ostatní byty jsou vybydlené, je v nich velký nepořádek. Světlo na chodbě nesvítí, výtah ale jezdí.

V celém domě je cítit nepříjemný zápach po požáru, před pár dny v jednom z neobydlených bytů hořelo. Pach spáleniny se někde mísí se zápachem zkaženého jídla. Někteří nájemníci se neobtěžují s vynášením odpadků a házejí je do prázdných bytů. V některých patrech se odpadky válí i na chodbě. Ze zdí trčí elektrické dráty.

Do domu může vstoupit každý, dveře jsou otevřené. „Bordel tu dělají feťáci a bezdomovci, co sem lezou a jsou v horních prázdných bytech,“ podotkla jedna z obyvatelek.

Velká část původních obyvatel to vzdala, někteří nájemníci ale stále zůstávají. Jednou z nich je Ilona Hudecová, v domě bydlí téměř čtyřicet let. „Dřív to tu bývalo hezké. Měli jsme v celém domě uklizeno, v úklidu jsme se střídali, společné prostory se pravidelně malovaly, na chodbě jsme měli botníky. Se sousedy jsme sedávali venku před domem, měli jsme to tam upravené,“ zavzpomínala.

Obrat k horšímu nastal před lety, když se dům dostal do rukou soukromých majitelů, kteří tam postupně začali ubytovávat lidi z různých koutů republiky, často sociálně slabé. V domě se střídali nájemníci, kteří neměli k místu žádný vztah. Prázdné byty se stávaly terčem zlodějů, vandalů, bezdomovců.

Přestože má nájemní smlouvu na dobu neurčitou, dostala i paní Hudecová pokyn k vystěhování. „Platíme pravidelně nájem, nemáme dluhy a majitel nás vyhodí na ulici. A i když to tu vypadá takto, k tomuhle bytu máme nějaký citový vztah a nechce se mi stěhovat,“ vylíčila smutně.

Všem pomoci nezvládneme, říká starosta

Od 90. let bydlí v domě manželé Supovi. „Manželka dostala málem infarkt, když si pokyn k vystěhování přečetla. Nevím, kam půjdeme. Jsme senioři a nemáme desítky tisíc korun na kauci,“ popsal pan Josef. „Nikdo nás ani neubytuje, když řekneme, odkud přicházíme. Asi po Novém roce postavíme stan na náměstí,“ doplňuje paní Marie.

Pokud si nebudou moci dovolit komerční bydlení, mohou požádat o městský byt, k jeho získání je však třeba zapsat se do pořadníku. Na vyřízení žádosti budou čekat několik měsíců.

„Město nedisponuje tolika byty, abychom mohli uspokojit všechny. Někomu budeme možná schopni pomoci, ale ne všem,“ uvedl starosta města Štefan Drozd (STAN) s tím, že s některými obyvateli domu o jejich situaci mluvil.

Město má nyní k dispozici několik málo bytů. „Svolám mimořádnou radu, kde o přidělení bytů budeme jednat, rozhodnutí ale nechci předjímat. Ještě předtím se s některými obyvateli sejdeme, byty si prohlédnou,“ dodal. Do těchto bytů by se ale mohli nastěhovat pouze ti, kteří již mají podanou žádost a nemají žádné dluhy.

Nájemník: Koupím plynovou bombu a zůstanu

Několik obyvatel se už obrátilo i na úředníky sociálního odboru klášterecké radnice s dotazy na náhradní bydlení či s pomocí podání žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc. Rodiny se kromě města také obracejí na neziskové organizace.

Někteří chtějí v domě zůstat i po Nové roce. „Mám dvě děti. Nikde nové bydlení nesežnu, i ubytovny jsou plné. Koupím si plynovou bombu a s dětmi tu zůstanu,“ uvedl rezolutně pan Honza.

Většinoví majitelé bytů už několik měsíců jednají s městem o možném odkupu. Radnice si ale klade několik podmínek. Dům musí být prázdný nebo bez dluhů třeba za energie. Cenu má stanovit znalecký posudek, který by mělo mít město k dispozici do konce února.

Pak proběhne další kolo jednání. „Teď nemohu předjímat, zda cena stanovená znaleckým posudkem bude pro majitele domu akceptovatelná a jak s objektem dále naloží,“ doplnil Drozd.

Pokud by se nakonec obě strany dohodly, plánuje město v budoucnu opravu domu s pomocí dotací.