Tobogan u domu úřad podnikateli dodatečně povolil, kraj už řeší odvolání

„Teplický stavební úřad rozhodl o dodatečném povolení stavby toboganu v Kladrubech,“ potvrdil mluvčí Teplic Robin Röhrich.

Podnikatel však stále nemá vyhráno. Jeden z účastníků řízení se totiž proti rozhodnutí odvolal, a věc proto momentálně řeší Krajský úřad Ústeckého kraje, konkrétně odbor územního plánování a stavebního řádu.

„Krajský úřad v současné době vede odvolací řízení ve věci dodatečného povolení předmětné stavby toboganu. Závěry neukončeného řízení ale nelze předjímat,“ sdělila mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

Obecně se dá říci, že úřad má nyní dvě možnosti - buď potvrdí postup stavebního úřadu v Teplicích a stavbu podnikateli dodatečně schválí, nebo naopak jeho rozhodnutí zruší a vrátí k novému projednání.

Majitel stavby dostal již dříve od teplického stavebního úřadu pokutu. Jaká byla její výše, ale zůstává nejasné. „Vzhledem k tomu, že je řízení neveřejné, nemůžeme částku sdělit. Mohu ale potvrdit, že nějaká pokuta padla,“ podotkl Röhrich.

MF DNES se chtěla na výši sankce zeptat přímo Petra Kubíka, ten ale částku také neprozradil. „Nevím, proč bych vám ji sděloval,“ řekl redaktorovi do telefonu. Podle dřívějších informací mohla sankce dosáhnout v krajním případě až 200 tisíc korun.

Na dotaz, zda je rád, že mu teplický stavební úřad tobogan dodatečně schválil, Kubík odvětil: „Když jsem neporušil žádné předpisy, tak je v pořádku, že mi úřad stavbu povolil.“

Proti stavbě vznikla petice

Výstavba vysokého plechového toboganu s točitými schody, který je vidět z dalekého okolí a dokonce i ze silnice I/13 spojující Teplice s Bílinou, způsobila loni v létě v obci pozdvižení. Někteří lidé si stěžovali, že jim podnikatel zničil výhled na vrcholky Českého středohoří, jiným zase vadilo, že tobogan převyšuje okolní zástavbu.

„Máme ho přímo před okny. Vadí nám, protože je to opičárna. Navíc to pan Kubík postavil bez povolení. Co si tam postaví příště, ruské kolo?“ ptal se ironicky jeden z kladrubských občanů. Část místních obyvatel dokonce proti kontroverzní stavbě sepsala petici, kterou donesla na obecní úřad.

Další sousedé se ale na stavbu dívali smířlivěji. „Pro mě za mě, ať si tam postaví třeba tajemný hrad v Karpatech. Je to jeho soukromý pozemek, mně to žíly netrhá,“ řekl jeden ze sousedů. A další dodal: „Dívám se na to přímo z obýváku, ale vůbec mě to neuráží. Je to jeho soukromá věc.“