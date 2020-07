Bylo mi nevolno, řekl policii řidič, který vjel na chodník a srazil ženu

Řidič nákladního vozu s návěsem vjel na přehledném místě mimo komunikaci a způsobil vážná zranění ženě, šla po chodníku.

K nehodě došlo ve čtvrtek 9. července kolem 13:40 hodin v Srbicích na silnici I/13.

Žena následkem střetu utrpěla vážná zranění, která si vyžádala letecký transport do nemocnice.

„Podle své výpovědi vjel řidič na trávu kvůli momentální zdravotní indispozici, následně se vrátil na silnici a pokračoval v jízdě, aniž by si všiml, že došlo k nějaké nehodě,“ popsal policejní mluvčí Daniel Vítek

VIDEO: Kamion vyjel ze silnice a srazil ženu na chodníku

„Po chvíli mu ale volal majitel přepravní firmy a sdělil mu, že zřejmě srazil člověka. Řidič proto ihned zastavil, kontaktoval linku 158 a při následném vyšetřování nehody plně spolupracoval s policií,“ doplnil Vítek s tím, že muž je vyšetřován na svobodě.

Incident zaznamenala palubní kamera Petra Tenglera. Svůj otřesný zážitek popsal na Facebooku: „Fuj... dnešní zážitek z Teplic nepřeju nikomu. Kamion srazil paní, která šla po chodníku, který byl cca 5 m od silnice.“

„Srazil jí, přejel jí ještě návěsem, vrátil se zpět na silnici a ujel. Nevím jestli řidič dostal mikrospánek nebo co se stalo, ale ujel, i když mu lidi ukazovali, že srazil člověka. Klečet u té paní a na telefonu mít dispečerku ze záchranné služby celých 10 minut, než přiletěl vrtulník, bylo to nejhorší, co jsem kdy zažil,“ doplnil.

Po zhruba pěti minutách se sražená žena probrala. „A už jen naříkala, brečela a řvala bolestí. Prostě hnusný zážitek a já jen doufám, že ta paní přežije.....,“ uzavřel Petr Tengler.

Podle policie je zraněná žena v současné době mimo ohrožení života.