Kritizovaná firma bude víc pod dohledem, Kadaň chce dohodu o kontrolách

„Abychom předešli nějakým dohadům a obavám ze strany občanů, domluvili jsme se s ředitelem společnosti na uzavření memoranda. Obsahovat bude možnost kontrol firmy a výroby ze strany městských úředníků, například co vypouští do ovzduší a vody. Pokud budeme mít nějaké podezření, že se tam něco děje, chceme mít možnost na to hned reagovat,“ řekl kadaňský starosta Jiří Kulhánek (ODS).

„Taková spolupráce je pro obě strany lepší než zákopová válka,“ doplnil s tím, že obdobný typ memoranda připravuje radnice vůbec poprvé.

Že chce úřad mít tento průmyslový provoz pod kontrolou, není náhoda. Společnost HP Pelzer vyrábějící vnitřní izolace do automobilů dosud působí v Žatci. Řadu let si na továrnu stěžují místní obyvatelé, kteří bydlí v její blízkosti. Vadí jim nadměrný hluk a velká dopravní zátěž.

Firma navíc využívala některé budovy pro jiné účely, než pro které byly zkolaudovány, nebo stavěla nové bez stavebního povolení. Za to dostala od stavebního úřadu několikamilionové pokuty.

„Průmyslová zóna v Kadani je mimo bytovou zástavbu, takže to, že by místní obtěžoval hluk, nehrozí. Díky napojení na silnici první třídy také není důvod, aby firemní vozy zajížděly do města a zatěžovaly ho dopravou,“ upozornil Kulhánek.

Reakci firmy ohledně memoranda se redakci nepodařilo získat. Podle Kulhánka je však postupu nakloněna a nevidí v něm problém.

Zástupce HP Pelzer se už dříve vyjádřil, že nové zázemí bude daleko vhodnější pro fungování společnosti. Se stěhováním provozu už začala, jako první chce v kadaňské průmyslové zóně zprovoznit sklad. Postupně sem bude stěhovat i samotnou výrobu, většina provozu by měla být přesunuta do roku 2024.

Rozjezd výroby bude závislý na povolovacích procesech státní správy. Společnost předpokládá, že většina stávajících zaměstnanců zůstane a zajistí jim ze Žatce firemní dopravu.

Ekolog: Snad nedojde jen k přesunu problémů

Plánu na stěhování výroby si všimli i ekologové, kteří v minulosti továrnu také kritizovali. „Otázkou zůstává, zda si tentokrát firma o potřebná povolení zažádá včas a nedojde pouze k přesunu problémů například s hlukem či odpady ze zařízení do jiné lokality, kde zatím nikoho neobtěžují,“ zmínila Nikola Jelínek z ekologické organizace Arnika.

Krok firmy byl překvapivý. Nedávno totiž obdržela od resortu životního prostředí souhlasné stanovisko v rámci procesu EIA posuzujícího vliv na životní prostředí a do příštího roku chtěla v Žatci postavit novou skladovací halu, která měla místním od hluku a provozu ulevit.

Co bude s areálem, až ho opustí, není zatím jasné. Vedení firmy se obrátilo na žateckou radnici s žádostí o pomoc při hledání nového provozovatele. „V areálu může být podle územního plánu, a je to tak už desítky let, lehká průmyslová výroba,“ řekla starostka Žatce Zdeňka Hamousová.

Tamní stavební úřad trvá na odstranění staveb, jež v něm firma postavila nelegálně. „Rozhodnutí, která byla vydána, platí. Město objekty odstraňovat nebude, to je povinnost majitele,“ upozornila starostka.

Odchodem firma městu vrátí do užívání Raisovu ulici, která byla součástí jejího výrobního areálu. Město zvažuje, že ji zařadí do sítě cyklostezek.