Kadaň čeká první hrozny z nové vinice, vybudovala ji na bývalé výsypce

S budováním zhruba dvouhektarové vinice začala radnice před dvěma lety, kdy si pronajala od soukromého vlastníka pozemek u Tušimic. První etapa výsadby proběhla v roce 2018, další etapa o rok později a letos bylo dosázeno několik stovek dalších vinných hlav. Rostou tu odrůdy Hibernal a Solaris.

„První sklizeň z první etapy výsadby očekáváme již letos,“ uvedl starosta Jiří Kulhánek (ODS).

Město Kadaň vlastní hned několik vinic, celkem se rozkládají na šesti hektarech. Ovšem výsledný produkt pod značkou Kadaňské víno, kterou má město registrovanou od roku 2016, zatím vzniká přimícháním dalších vín od soukromých pěstitelů v regionu.

Na současnou produkci Kadaňského vína asi 1 600 lahví ročně pouze vlastní hrozny nestačily.

„Naše vinice jsme se proto rozhodli rozšířit, abychom byli při výrobě vlastního vína soběstační,“ vysvětlil starosta s tím, že k tomu by mělo dojít do tří let, kdy bude sklizeň hroznů ze všech městských vinic už v takovém množství, aby dostatečně pokryla poptávku.

Vinice u Tušimic chrání proti zvířatům i lidem plot a také zařízení Chytrá vinice, jež sleduje meteorologické hodnoty a určuje zásahy proti chorobám. Starají se o ni studenti zemědělské školy i dobrovolníci.