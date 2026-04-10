Kadaň chce od kraje získat ztrátový školní statek, vznikla kvůli němu i petice

  15:36,  aktualizováno  15:36
Radnice v Kadani na Chomutovsku bude jednat s Ústeckým krajem o převodu někdejšího školního statku Jezerka. Ztrátového podniku, který se nachází několik kilometrů od Kadaně, se chce kraj zbavit. Podle starosty Jana Losenického (ODS) je areál o rozloze 180 hektarů na strategickém místě, kam se v budoucnu může Kadaň rozšiřovat.
Školní statek Jezerka u Kadaně. (prosince 2025)
Školní statek Jezerka u Kadaně. (prosince 2025) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

„Prodej představuje hrozbu, že nebudeme mít vliv na to, co se bude v areálu a s územím v budoucnu dít,“ uvedl Losenický s tím, že se město chce s krajem pokusit domluvit na formě převodu.

O podmínkách budou představitelé města a kraje jednat v následujících týdnech.

„Konkrétní návrhy podmínek bychom mohli mít do letošního června, ovšem samotné rozhodnutí o případném převodu bychom pravděpodobně nechali až na dobu po podzimních komunálních volbách. Půjde o zásadní krok,“ předestřel Losenický.

Kadaňská radnice si už nechala zpracovat studii udržitelnosti, která zmapovala současný provoz statku a navrhuje i jeho budoucí zefektivnění. Nyní je provoz ztrátový, ročně je v minusu kolem 10 milionů korun.

„Pokud by město mělo statek převzít, je důležité, aby to pro nás mělo ekonomický smysl,“ zmínil Losenický.

Areál by se mohl v budoucnu více otevřít veřejnosti, produkty by mohly odebírat kadaňské příspěvkové organizace, včetně škol. Za budoucí zachování statku pod městskou správou vznikla v minulých týdnech elektronická petice. Podepsalo ji necelá tisícovka lidí.

Snahu o získání statku schválili na své poslední schůzi kadaňští zastupitelé. Většina z nich nakonec hlasovala pro zahájení rozhovorů s krajem, část se však zdržela. Někteří zastupitelé totiž vyjádřili obavy z přetrvávající ztrátovosti provozu, která by mohla město zatížit i v budoucnu.

Areál funguje několik desítek let. Původně sloužil jako školní statek pro zemědělské obory střední školy v Kadani. Po jejich zániku už sem tolik studentů na praxe nemíří.

