Hossner o místo přišel mimo jiné kvůli problematickému nákupu rehabilitační společnosti, údajně neoprávněně vyplácené mzdě v řádu statisíců korun měsíčně a vysokých odměň a také špatné komunikaci s vlastníkem nemocnice, tedy s městem.
Soud při jednání rozhádané strany vyzval ke smíru a varoval je před „nekonečnou“ právní bitvou. „Jakkoliv se tento spor může zdát na první pohled banálním a snadno řešitelným, tak v případě, že se rozvine, zasáhne do vašich životů a do fungování nemocnice nebývalou měrou,“ varovala aktéry sporu soudkyně Hana Jakubcová.
Podle ní hrozí, že se pře o manažerskou smlouvu, která zajistila Hossnerovi velmi štědrou mzdu a odměny, a formu jejího ukončení potáhne roky a rozhodně neskončí u první instance. Kromě času a energie by obě strany musely počítat i s drastickými náklady na právní zástupce. „Zapomeňte na to, co jste mezi sebou rozvířili, a snažte se najít cestu ke smíru,“ doporučila soudkyně aktérům a nařídila jim setkání se zapsaným mediátorem.
Petr Hossner nařízení soudu uvítal. S jakými požadavky se nyní bývalý manažer k mediátorovi vypraví, však zůstává nejasné. „Nejdříve se o tom budu radit s mým právním zástupcem,“ uvedl.
Skeptický pohled na nařízenou mediaci zmínil současný šéf nemocnice Martin Krušina. Právě on Hossnera v křesle jednatele na podzim roku 2024 vystřídal a následně zrušil post ředitele – čímž Hossner o své angažmá v nemocnici definitivně přišel.
Krušina se smírčímu jednání sice nebrání, ale v jeho úspěch příliš nevěří. Naznačil dokonce, že se ze strany jeho předchůdce může jednat o pouhé natahování času. „Byl bych velmi nerad, aby mediace zabrala mnoho měsíců bez jakéhokoliv posunu,“ uvedl.
Nemocnice v Kadani žaluje exšéfa o 26 milionů, radnice se chce soudu vyhnout
Před soudem vystoupil i kadaňský starosta Jan Losenický (ODS), který snahu o smír uvítal. „Podle mě se dá spor srovnat bez soudu. Podmínky řeknu na mediaci,“ uvedl.
Mezi aktéry se odehrávají i další spory. Nemocnice před několika měsíci podala žalobu na Hossnera. V ní jde o obří částku, špitál se po svém bývalém šéfovi domáhá úhrady téměř 26 milionů korun. Podle vedení nemocnice jde o neoprávněně vyplacené mzdy a související odvody za osm let, kdy Hossner souběžně zastával funkci ředitele i jednatele. Soud tuto žalobu ještě nezačal projednávat.
Další nejasnosti panují kolem nákupu rehabilitační společnosti ARC-MED za 16 milionů korun, o kterém rozhodl Hossner v době svého šéfování v nemocnici. Podle Krušiny byla cena značně nadhodnocená, tržní hodnota prý byla 5,6 milionu korun. Nemocnice kvůli tomu podala na Hossnera trestní oznámení, a okolnosti akvizice tak zkoumají kriminalisté.
Nemocnice v Kadani podala trestní oznámení na exšéfa, jde o obchod za miliony
Spor má však i politickou dohru. Kauza totiž hluboce zasahuje do řad kadaňské ODS, která městu vládne už několik volebních období. Petr Hossner je dlouholetým členem občanských demokratů a městským zastupitelem. Napětí mezi ním a vedením radnice potvrdil i starosta Losenický.
„Vyzvali jsme pana Hossnera k přerušení členství ve straně,“ zmínil. Hossner tak neučinil, stále je členem ODS. Situace je o to pikantnější, že se blíží komunální volby. Losenický plánuje stranu vést jako lídr, finální podoba kandidátky se však teprve ladí. Představa, že by se na jednom hlasovacím lístku objevil vedle muže, se kterým se město soudí o miliony, je pro starostu podle jeho slov nepřijatelná.