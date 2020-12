Nad Kadaní vyroste hvězdárna i s rozhlednou pro veřejnost

„Už několik let funguje na kadaňském gymnáziu hvězdářský kroužek, skutečná observatoř jim ale chybí,“ vysvětlil vznik hvězdárny starosta města Jiří Kulhánek (ODS) s tím, že podle studie by mělo vybudování pracoviště stát do pěti milionů korun. Radnici se na stavbu podařilo získat dotaci.



Observatoř bude sloužit pro volnočasové aktivity z oblastí meteorologie, ochrany životního prostředí a astronomie a výzkumů. „Máme v plánu provádět i vědecký výzkum proměnných hvězd a exoplanet. K tomu také bude sloužit odborné vědecké vybavení,“ popsal vedoucí kadaňského astronomického kroužku a vědec z Akademie věd ČR Pavel Pintr, který je garantem projektu.



Přírodovědná observatoř bude mít dvě kopule. V menší o průměru tři metry, jež nebude pravidelně přístupná širší veřejnosti, bude robotický dalekohled, který bude provádět vědecká pozorování. Ve větší čtyřmetrové kopuli budou možná veřejná pozorování.

„Ve dne budeme pozorovat Slunce, Měsíc, popřípadě jasné planety jako Venuši nebo Merkur. Večer budeme pozorovat i ostatní planety sluneční soustavy, galaxie, mlhoviny, hvězdokupy a další zajímavá kosmická tělesa,“ dodal Pintr.

Pracoviště bude vybaveno dvěma hvězdářskými dalekohledy. „Ty lze přestavět na Schmidtovu komoru s vysokou světelností. V kopuli pro veřejnost bude k dispozici i sluneční dalekohled pro pozorování Slunce v čáře H-alfa, se kterým půjdou pozorovat i sluneční protuberance na okraji slunečního disku, dále pak filamenty, spikule, erupce a další dynamické jevy na Slunci,“ sdělil Pintr.

Součástí observatoře má být i plošina pro pozorování meteorů. Využívat ji budou moci i turisté jako rozhlednu do kraje a na město Kadaň. Uvnitř observatoře pak vznikne prostor pro pořádání přednášek a tematických kroužků pro veřejnost a školy. V sousedství observatoře také vznikne meteostanice, k jejímž datům bude mít přístup i veřejnost.