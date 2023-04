Krovy zámku v Jimlíně napadla dřevomorka, tesaři budou pracovat skoro rok

Dřevokazná houba prorůstá silnými trámy krovů, které postupně rozkládá. Pokud by nebyla sanována, došlo by ke statickému narušení střechy a rozšířila by se i do největšího skvostu této památky – dřevěných malovaných záklopových stropů.

„Podařilo se to zachytit včas,“ říká správce zámku Josef Kabát s tím, že dřevomorka se objevila v krovových konstrukcích nad východním křídlem zámku a nad kaplí. „Největší poškození je v místech, kde se vazní trámy stýkají s krokvemi, tam je to v nejhorším stavu,“ ukazuje na jeden ze zasaženým krovových trámů.

Rekonstrukce napadených dřevěných částí střešní konstrukce začala před několika týdny. Řemeslníci postupně vyměňují jen napadené části trámů a snaží se zachránit co největší části původních krovů. Napadené části vyříznou a vymění. Dřevo rovněž chemicky ošetří. Tesařské práce by měly trvat do konce ledna příštího roku.

Na řadu pak přijde ošetření malovaných stropů, ve kterých se zabydlel tesařík a červotoč. „Na jaře příštího roku proběhne termosanace, která stropy šetrně ošetří,“ upozornil správce zámku.

Následovat bude restaurování některých malovaných dřevěných stropů. Restaurátoři domalují strop v prostoru panské oratoře v 1. patře zámeckého paláce, odkud šlechta sledovala bohoslužby v kapli a v dalších místnostech.

Souběžně probíhá také restaurování nástěnných maleb v Rytířském sále, který je největší místností na zámku. Před lety tam odborníci objevili pod bílým nátěrem dekorativní výmalbu. Postupně vracejí sálu tvář jakou měl před několika staletími.

Práce za 25 milionů

„Jsou zde rostlinné a dekorativní motivy a také krásné mramorování,“ ukazuje restaurátor Petr Novotný. Malovaná výzdoba je podle odborníků ze 17. století. Později byl sál rozdělen příčkami na tři místnosti a malby byly zabíleny. Na restaurování čeká také dekorativní malba v chodbě.

Sanace dřevomorky, vyhubení dřevokazného hmyzu a restaurování maleb vyjde na zhruba 25 milionů korun.

Památka má i přes uzavření prvního okruhu po zámeckých interiérech stále co nabídnout. Otevřený je mimo jiné prohlídkový okruh po spodním patře zámku.

„Tady návštěvníci uvidí unikátní interiér z počátku Nového hradu. Místnosti jsou zdobené gotickými malbami, podívají se do hodovní síně, černé kuchyně, zámecké lázně a dalších hospodářských prostor. Prohlídka je zavede také do zámecké kaple a svatebního salonu,“ upozornil Kabát.

Vystoupat lze i na věž či se podívat do sklepení.