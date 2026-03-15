Most vylepší okolí jezera Matylda, jako první vznikne nová pumptracková dráha

  10:04,  aktualizováno  10:04
U jezera Matylda v Mostě vznikne nová pumptracková dráha. Ta je určená pro jízdu na kole, koloběžce, bruslích nebo skateboardu, je plná vln a klopených zatáček. Jezdec k pohybu nepoužívá šlapání či odrážení, ale pumpování, kdy přenáší váhu těla. Další novinky se chystají.
Jezero Matylda na severozápadním okraji Mostu vzniklo zatopením bývalého lomu...
Dalších 6 fotografií v galerii

foto: František Míček

Předpokládané náklady na pumptrackovou dráhu jsou zhruba 5,7 milionu korun, část má pokrýt dotace.

„Magistrát nyní připravuje vypsání veřejné soutěže na zhotovitele. Pokud půjde vše podle plánu, práce by měly začít ještě letos a potrvají několik měsíců,“ uvedla mluvčí města Klára Vydrová.

Pumptrack už u jezera je, slouží ale již roky a potřebuje obnovit.

Mostecká Matylda prošla modernizací, jezero má nová mola i lepší vstup

Vedle toho magistrát připravuje projekt, který počítá s komplexním řešením infrastruktury celého území kolem jezera. Jde o vybudování nových cest a inženýrských sítí.

Předpokládané náklady jsou 286 milionů a hrazeny mají být ze státního programu určeného na odstranění starých ekologických zátěží a na revitalizaci území po těžbě hnědého uhlí v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Kdy dojde k samotným pracím, není nyní jasné.

Vodní nádrž Matylda v Mostě
Jezero Matylda na severozápadním okraji Mostu vzniklo zatopením bývalého lomu Vrbenský.
Most, 04.06. 2021, plovoucí mola a bazén na jezeře Matylda v Mostě. Foto: Ondřej Bičiště, MAFRA
7 fotografií
Autor: