Stovky otužilců naráz ve vodě. Česko má svůj rekord díky ledovému muži Venclovi

„Účast nejenže splnila, ale i předčila naše očekávání. Tipoval jsem tři až čtyři stovky lidí, z osmi set jsem nadšený,“ zářil Vencl. „Samozřejmě, i kdybychom se sešli tři, rekord bychom měli taky,“ rozesmál se Tepličan.

Žádné maximum tohoto druhu v Česku nebylo dosud evidované. Jen v roce 2019 se na Memoriálu Alfreda Nikodéma sešlo 430 otužilců plavců, ale ve vodě byli po kategoriích, ne naráz.

Do umělého jezera Barbora u Oldřichova se nadšenci vrhli chvíli po poledni, pokyn jim k tomu dal z megafonu Jan Albrecht, instruktor Wim Hof metody, kouč a motivátor, který je nyní známý z kuchařské show MasterChef.

Teplota vody kousek od břehu byla 4,5 stupně. „Mezi čtyřmi až osmi stupni Celsia mluvíme o studené vodě, když klesne pod čtyři, už je to voda ledová,“ objasnil Vencl.

Odvážlivci, kteří se sjeli z celé republiky, si ve vodě nadšeně zatleskali. „Myslím, že si to všichni užili, adrenalin stříkal. Bylo tam tolik vjemů, že jsem je všechny ještě ani nestačil zpracovat!“ povídal reprezentant ve freedivingu, když rozmrzal.

Při výstupu na pláž pokřtil šampaňským svoji druhou knihu Muž pod ledem, která mapuje jeho cestu za světovými rekordy a popisuje i freediving. Za kmotry byli David Pleva, fitness trenér a finalista soutěže Muž roku, a momentálně nachlazená Kateřina Nekolná, bývalá atletická reprezentantka a nyní sportovní redaktorka České televize.

Otužilecký dýchánek se dostal do České knihy rekordů od Agentury Dobrý den z Pelhřimova. Její komisař Robert Zauer účastníky sčítal, byl mezi nimi například i teplický primátor Jiří Štábl, český hokejový mistr Jan Klobouček nebo lékař teplických fotbalistů Pavel Neckař.

„Říkal jsem si, že jsme nasadili laťku vysoko. Jestli ji překonávat, to dává smysl už jedině světový rekord, který je 2100 lidí a kousek. Udělali ho v Kanadě,“ uvažuje propagátor otužování Vencl. Výtěžek z nedělní akce pomůže Klubu nemocných cystickou fibrózou.

Jednačtyřicetiletý Vencl do blízké budoucnosti plánuje svůj třetí rekord pod ledem, statickou apnoi, tedy zádrž dechu. „Já jak nemám rekordy, jsem nervózní. Znáte hlášku z Cimrmanů? Jak on rok nepřijde do školy, už hledají náhradu! Bojím se, že budou hledat náhradu, že mě vymění…“ řehtá se.

Český ledový muž, který vyrůstal v Lomnici nad Popelkou a nyní žije v Teplicích, uplaval pod ledem vzdálenost 81 metrů, do hloubky pokořil 52 metrů. Je i držitelem recesistického rekordu v lavorovém potápění, na jeden nádech v něm vydržel 4:03 minuty. A teď se podepsal i pod český otužilecký rekord.