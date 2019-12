Kontrola zámku v Děčíně budí emoce. Byla nezákonná, tvrdí opoziční politik

„Problém je, že soukromá společnost Rondane dostala od magistrátu pověření, aby na zámku provedla veřejnosprávní kontrolu podle zákona o finanční kontrole,“ řekl Šmíd.

„Tuto veřejnosprávní kontrolu může podle zákona o finanční kontrole vykonávat pouze zaměstnanec magistrátu, který je k tomu odborně způsobilý. Firma Rondane neměla právo takovou kontrolu provést,“ doplňuje Šmíd.

„Je tristní, že magistrát dělá kontrolu pochybení a sám ji udělá nezákonně,“ podivuje se opoziční zastupitel.

Zprávu o kontrole zámku zveřejnilo vedení města 26. listopadu. Dokument se týká hospodaření za loňský rok a prvních šest měsíců letošního, tedy doby, kdy zámek ještě vedla dlouholetá ředitelka Iveta Krupičková, odvolaná v polovině roku.

Tento krok vyvolal velké emoce a město dostalo petiční archy proti jejímu odvolání.

Právní oddělení města došlo k závěru, že pochybení bylo zjištěno ve všech kontrolovaných oblastech, a nelze tak vyloučit, že byl spáchán některý z majetkových trestných činů. Proto město podalo podnět na okresní státní zastupitelství.

Podle primátora Jaroslava Hroudy (ANO) je zcela zřejmé, že opozici zajímá pouze očerňování současného vedení radnice.

„Vůbec je nezajímá pragmatické rozhodování. Ať je kontrola jakákoli, je účelová nebo nezákonná. Mě zajímá především její výsledek. A to by mělo zajímat každého,“ řekl primátor.

„Došlo k pochybení absolutně ve všech kontrolovaných oblastech, a to nikdo nikdy nevymaže. Dohadovat se o tom, kdo kontrolu komu zadal? Proběhla certifikovaným auditorem, účetním a daňovým poradcem a bude se nyní rozporovat. To mi připadá nesmyslné a přesně to ukazuje, co ti lidé sledují,“ dodal primátor.

Zastupitel Šmíd hodlá podat podnět na ministerstvo financí

Šmíd to vidí jinak. Podle kontrolního řádu musí být splněna řada procesních věcí, například z kontroly musí být protokoly a kontrolovaná se k nim může vyjádřit, což se nestalo.

Smlouva podle Šmída také například říká, že by zpráva měla obsahovat porušení zákonných ustanovení a kontrolních paragrafů, tedy co konkrétně bylo porušeno.

„Vůbec nerozporuji nějaká pochybení, to si nedovolím, pochybení tam jsou. Ale bylo podáno trestní oznámení a z popsaných pochybení nevyplývá žádná škoda. Dojít k závěru, že na základě zmíněných pochybení mohla být způsobena nějaká škoda a trestná činnost, je velmi přehnané,“ poukazuje Šmíd, který je důstojníkem Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Šmíd hodlá podat podnět na ministerstvo financí, které tyto případy řeší. „Chci, aby se k tomu vyjádřilo, zda kontrola byla v pořádku, či nikoli. Je důležité, aby další takové kontroly tímto způsobem neprobíhaly u dalších příspěvkových organizací města (některé už magistrát ohlásil, pozn. red.),“ podotkl Šmíd.

„Tím nemyslím, že by neměly být kontrolovány. Na to ale radnice má kontrolní oddělení, byť je personálně velmi oslabené, a přitom má město 25 příspěvkových organizací a k tomu musí ročně kontrolovat 150 dotací,“ dodal Šmíd.

Účelem kontroly bylo mne znemožnit, míní Krupičková

Bývalá ředitelka zámku Krupičková po zveřejnění kontroly řekla, že nikdy nejednala proti zájmům zámku, že tam probíhaly kontroly a pokud byly nalezeny nějaké nedostatky, vždy byly v předepsaném termínu odstraněny.

Upozornila také, že byly vždy proplaceny všechny dotace, což je podle ní důkaz, že bylo vše v pořádku.

„Mám čisté svědomí. Nyní se alespoň ukáže, jak to vlastně s kontrolou bylo. Proč vlastně byla, proč vznikla, co bylo jejím účelem. Evidentně nebylo účelem upozornit na nějaké chyby, ale účelem bylo mne dehonestovat a znemožnit,“ míní Krupičková.