Ústecký hejtman se vzdal mandátu poslance, nahradí ho Jaroslava Puntová

Rezignaci podal hejtman koncem prosince a dnes se jí zabýval mandátový a imunitní výbor poslanecké sněmovny. Vedle hejtmanské funkce zůstává Jan Schiller nadále mosteckým zastupitelem.

To, že se po krajských říjnových volbách v případě zvolení hejtmanem vzdá poslaneckého mandátu, avizoval Schiller už od počátku volební kampaně. Nakonec padlo rozhodnutí zůstat poslancem do konce roku 2020.

„Ve Sněmovně právě leží důležitý zákon o odpadech, jehož jsem byl zpravodajem a chtěl bych ho dotáhnout do konce,“ uvedl k tomuto kroku krátce po svém zvolení.



Třiašedesátiletá Jaroslava Puntová se do sněmovny dostala z pozice čtvrtého náhradníka. Podle vedení hnutí je to kvůli tomu, že náhradníci na vyšších pozicích nechtěli kumulovat své funkce. Poslanecký slib by měla složit 19. ledna.