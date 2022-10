Soud zprostil antivaxera a Putinovce obžaloby, jeho příznivci tleskali

Samosoudkyně Markéta Bitterová odůvodnila zprošťující rozsudek tím, že Netíkovy výroky ve videích převážně na Facebooku ohledně vakcín a války na Ukrajině nedosáhly takové závažnosti, aby se jednalo o trestné činy. „Je to jeho názor na věc a v trestněprávní rovině soud neshledal, že by to mělo být trestáno,“ uvedla soudkyně.

Žalobce Netíkovi navrhoval za přečiny šíření poplašné zprávy a schvalování zločinu proti míru dvouletý trest vězení s podmíněným odkladem na čtyři roky.

Muž publikoval na svém facebookovém profilu letos v lednu příspěvek, v němž asi pěti tisícovkám sledujících lidí mimo jiné sdělil, že „vláda zabíjí lidi vědomě vakcínama“, po jejich aplikaci „umírají lidi, mají záněty srdečního svalu, houstnutí krve, infarkty, mladý lidi na to umíraj a padaj“, označil to za zločiny proti lidskosti s tím, že představitelé státu „pozabíjeli několik tisíců lidí po celé zemi“.

V únoru a březnu se pak ve svých videích opakovaně veřejně vyjadřoval i k válce na Ukrajině. Obžaloba zmiňuje osm jeho výroků, v nichž například uvedl, že „to je taková škoda, že se Putin zastavil jen u těch ukrajinských hranic“, „Putin zachránil Ukrajinu od šmejdů, kteří ovládali a zabíjeli svoje vlastní lidi“, „ruská vojska osvobozují, ne dobývají města od fašistických zrůd, lidi jsou šťastní, děkují ruským vojákům“ nebo, že doufá, že „Putin vyčistí i fašisty z České republiky“.

27. července 2022

„Nikdy jsem nechtěl šířit strach mezi lidi. Můj záměr byl informovat a varovat. Říkal jsem, aby lidi zkoumali, prověřili, jestli je to či ono pravda. Nic odvolávat nebudu, neustoupím. Klidně mě pověste na strom. Jsem připraven přijmout verdikt soudu, jednám na základě čistého svědomí a vědomí. Neohnu se jen proto, abych si zachránil vlastní hřbet. Věřím, že spravedlnost a pravda zvítězí,“ prohlásil Netík během své závěrečné řeči.

Podle žalobce šířil muž o očkování dezinformace, které byly způsobilé vyvolat u veřejnosti znepokojení a obavy. „Ani pod vlivem trestního stíhání neustal v obhajobě ruské agrese, trestnou činnost páchá dál,“ upozornil také na to, že Netík dál natáčí videa, v nichž hájí Rusko.

Netíkův výrok ohledně tisíců pozabíjených lidí vakcínami označil soud za nepravdivý. Státní ústav pro kontrolu léčiv totiž eviduje jen jedno takové úmrtí.

„Výrok nebyl způsobilý k tomu, aby vyvolal nějaké obavy z ohrožení života, zdraví, nějakou paniku. Aby se průměrný jedinec, k němuž se ta zpráva dostala, choval nějakým panickým způsobem,“ míní soudkyně.

Jako závažnější hodnotí Netíkovu obhajobu Ruska, ani v tomto ohledu se však podle ní muž nedopustil trestného činu. „Soud dospěl k tomu, že ze strany Ruska došlo ke spáchání zločinu proti míru, i přesto ale soud nedospěl k závěru o trestnosti názoru pana obžalovaného,“ dodala.

V červenci přišla Netíka podpořit k soudu asi stovka lidí. Když chtěla pracovnice soudu vylosovat kvůli omezené kapacitě jednací síně ty z nich, kteří se dostanou dovnitř, začali lidé hlasitě protestovat:

Obchodník se strachem, říká novinář

Jediným svědkem, který v průběhu hlavního líčení vystoupil, byl novinář Lukáš Valášek, který o Netíkovi v minulosti psal.

„Dlouhodobě se věnuji lidem, kterým říkám obchodníci se strachem. Jsou zadlužení, šíří lži a vybírají na to dary. V lednu jsem narazil na pana Netíka, jeho činnost jsem považoval za velmi společensky závažnou. Odrazoval lidi od očkování, zároveň jim zkoušel prodávat pastu pro koně, nabízel jim k pití bělidlo s tím, že může posloužit k léčbě rakoviny. Považoval jsem za veřejný zájem napsat o něm text. On pak natočil video, ve kterém vyjadřoval pocit, že by bylo nejlepší, kdyby mě a nějaké další skupiny lidí pověsili,“ připomněl novinář.

Netík, který takovou kritiku odmítá, krátce po zveřejnění útočné video stáhl. Jeho výroky však začali řešit policisté. Věc později odložili.

Dnešní zprošťující rozsudek není pravomocný. Státní zástupce podal na místě odvolání. Netíkův případ tak ještě zamíří ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem.