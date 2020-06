Soudkyně, která napadla svou dceru, se vrací. Jde na opatrovnický úsek

Případ obžalované soudkyně Ivetty Hořejší řešil Okresní soud v Mělníku. Nakonec dospěl k závěru, že potyčka dominantní matky s plnoletou dcerou ze srpna 2013 nebyla trestným činem.

Tehdejší hádka na zahradě rodinného domku vyvrcholila podle soudu tím, že se matka snažila dceru zfackovat, čímž jí způsobila drobné krevní výrony v oblasti očí. Pak ji chytila za vlasy a mladá žena se přitom uhodila hlavou o domovní zeď.

„Následný náraz do zdi domu hlavou poškozené nezanechal žádná viditelná ani hmatatelná poranění, ani jiné následky, které by poškozenou v běžném způsobu života jakkoli omezovaly. Nedošlo tak k naplnění znaků skutkové podstaty přečinu ublížení na zdraví,“ napsala do rozhodnutí předsedkyně senátu Renáta Moudrá.

VIDEO: Dcera dostala v životě jedinou facku, tvrdí obžalovaná matka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Spis postoupila Městskému úřadu v Mělníku do přestupkového řízení. „Nelze přehlédnout, že se obžalovaná snažila zasadit poškozené nejméně dva údery otevřenou dlaní do obličeje. Následně ji chytila za vlasy, přičemž se poškozená udeřila hlavou o zeď domu. V tom by ve správním řízení mohlo být shledáno spáchání přestupku proti občanskému soužití. Pro úplnost pak soud doplňuje, že narušit občanské soužití ve smyslu skutkové podstaty citovaného přestupku lze nejen ublížením na zdraví, ale i jiným hrubým jednáním vůči poškozenému,“ dodala soudkyně.

Pokud by byla Hořejší pravomocně odsouzena, v justici by skončila. Zproštěním obžaloby se jí ale otevřela cesta zpět do soudcovské funkce.

„Mohu potvrdit, že se kolegyně JUDr. Ivetta Hořejší do práce vrátila. Dle rozvrhu práce byla zařazena na opatrovnické oddělení a byla jí přidělena agenda detencí,“ sdělila portálu iDNES.cz předsedkyně litoměřického soudu Halka Lacinová.

Hořejší nesměla z rozhodnutí ministra spravedlnosti soudit od října 2015, byla doma a pobírala poloviční plat, tedy asi 50 tisíc korun. Druhou půlku mzdy jí nyní musí stát doplatit. Na účet tak ženě přijde zhruba 2,5 milionu korun.

Soudkyně byla původně obžalována nejen z ublížení na zdraví, ale i z dlouhodobého týrání dcery.

Podle policejního spisu jí nejméně od zimy 2008 do března 2012 srážela sebevědomí slovními i fyzickými útoky z obavy, že se osamostatní, a také jí zakazovala či ztěžovala vztahy s muži.

Soudkyně Hořejší to popírala, na její stranu se přidal i dívčin otec či babička. Státní zástupkyni se nakonec nepodařilo prokázat, že matka dceru týrala, a Ivetta Hořejší byla také v této části obžaloby zproštěna.