Prodávala vaničku, poslala 80 tisíc do Litvy. Podvodů na internetu přibývá

Paní Věra z Ústí nad Labem chtěla prodat dětskou vaničku za pár korun. Na doporučení kamarádky se rozhodla, že ji umístí na internetový bazar. To, co se zpočátku jevilo jako dobrý nápad, jak si přilepšit k mateřské, skončilo hodně nešťastně.

Během pár minut od zveřejnění inzerátu ženu – jak se ukázalo později – oslovila podvodnice. Věra přišla o 80 tisíc, protože jí omylem dala údaje k účtu a platební kartě. Byť si chybu rychle uvědomila, možná se jí peníze už nevrátí, bude záležet na její bance.

Podvody na internetu nejsou žádnou novinkou. V současné době jsou do detailu propracované. Jejich cílem je vylákat z lidí citlivé údaje. Nejčastěji jde o informace ke kreditní kartě a internetovému bankovnictví. Už skoro odzvonilo době e-mailů napsaných lámanou češtinou s gramatickými chybami, s nimiž se každý z nás setkal. Internetoví útočníci dnes působí věrohodněji než kdy předtím a pouhá nepozornost může stát stovky tisíc korun.

„Ke konci února 2023 registruje PČR v rámci Ústeckého kraje 325 podvodných jednání spáchaných za využití internetu,“ uvádí Kamil Marek z tiskového oddělení severočeské policie. Loni ve stejnou dobu to bylo 237.

Na policii obrátili oči v sloup

Nejčastěji jde o phishingové útoky, kde pachatel prostřednictvím podvodných odkazů vyláká od poškozených registrační údaje do internetbankingu nebo citlivé údaje k platebním kartám.

Za minulý rok policie v Ústeckém kraji evidovala 1 622 nahlášených podvodů na internetu. Podle ohlasů na sociálních sítích i neoficiálních vyjádření policie to však vypadá, že letos statistika internetových podvodů nabobtná.

„Jak jsem si chybu uvědomila, šla jsem na policii a do banky. Recepční na policii jen obrátil oči v sloup a řekl mi, že jsem ten den už desátá,“ říká Věra. Společně s bankovní pracovnicí pak zjistila, že peníze zmizely v litevské bance obchodující hlavně s bitcoiny.

„Na můj inzerát na Marketplace se mi ozvala zájemkyně s tím, že by chtěla vše zařídit prostřednictvím Balíkovny, přes kterou pošle i peníze. Aby mohla vygenerovat kód na zaslání zásilky, potřebovala e-mail a telefonní číslo. Během chvíle mi přišel rezervační e-mail s odkazem na potvrzení. Vše vypadalo přesvědčivě, až na drobný detail. Po kliknutí na tlačítko ,pokračovat’ se otevřela možnost ,zvolit banku’ a poté přihlášení do internetového bankovnictví,“ popisuje svou zkušenost s podvodem paní Lada na sociálních sítích „Bylo mi to divné, tak jsem kontaktovala bazar, kde mi bylo řečeno, že jde o podvod.“

Obdobných případů je nepřeberně. Podvodníkovi uvěřil devětačtyřicetiletý muž z Děčína, který prodával dětské kolo. Domnělý kupující chtěl vše řešit přes dopravce. Ale muž udělal tu chybu, že vyplnil přihlašovací údaje do internetového bankovnictví spolu s informacemi o kartě, podobně jako paní Věra z úvodu. Během chvíle přišel o 220 tisíc korun.

„Na doporučení kamarádky jsem inzerovala kočárek na Vinted. Byla jsem ráda, že se mi během několika minut někdo ozval. Jelikož jsem s platformou neměla zkušenost, poprosila jsem zájemkyni, aby mi poradila, jak chce věc řešit. Ta mi pak na e-mail poslala odkaz, který jsem měla potvrdit a doplnit informace s tím, že mi peníze hned přijdou. Otevřela jsem si u toho aplikaci smartbanking, kde jsem viděla žádost o potvrzení převodu peněz. I když jsem klikla na ,zamítnout’, bylo mi strženo dvanáct tisíc korun, místo aby mi přišly peníze,“ popisuje svou zkušenost čtyřiadvacetiletá maminka z Děčína.

Mezi další praktiky, s nimiž se na internetu lze setkat, patří investiční podvody. Pachatel sem umístí podvodnou reklamu, která slibuje vysoké zhodnocení. Vklad oběti si zločinec ponechává. Dále policie v kraji eviduje falešné bankéře, lékaře a námořníky, kteří pod různými příběhy vylákají z člověka značné finanční prostředky.

„Důležité je po chybě neprodleně zablokovat své platební karty a bankovní účty, pokud byly zneužity, a u banky podat reklamaci. Připravit si výpisy o transakcích, komunikaci s pachatelem a k oznámení ji připojit. Současně mít u sebe zařízení, kterým jste s pachatelem komunikovali k provedení případné zálohy v digitální podobě,“ radí Marek.

Zahraničí je problém

Spolehlivé řešení každopádně je nevyplňovat citlivé údaje na internetu. A nesdělovat je ani přes telefon, i když volá pracovník banky, telefonní operátor či zaměstnanec společnosti, u níž máte zřízené služby.

Důležité je vyhýbat se podezřelým odkazům, stránkám i SMS zprávám. Podvody na internetu se týkají všech skupin obyvatelstva. Důležitá je proto osvěta a prevence. Důkladně kontrolovat URL řádek webu a vždy číst, jaké úkony v aplikaci potvrzujete.

V rámci internetových podvodů policie dokáže poškozeným lidem spolehlivě pomoci ve chvíli, kdy jsou finanční prostředky přemístěny na účet v Česku. Peníze však mohou být během chvíle přeposlány na zahraniční účty nebo jsou směněny za virtuální měnu, která je těžce dohledatelná.

Banky zpravidla o podvodných praktikách informují skrze internetové bankovnictví, newslettery nebo na sociálních sítích. O podvodech často hovoří i společnosti, jichž se problém nepřímo týká, například zmíněná Balíkovna.