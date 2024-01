Tam, kde vietnamští prodejci zahánějí nudu hraním karet. Hřensko trápí nezájem

„Když se vrátíme do let před covidem, prošlo soutěskami 400 tisíc lidí. Letos Divokou soutěskou, která byla otevřená, prošlo 40 tisíc lidí. To je devadesátiprocentní propad oproti normálu. Když 360 tisíc lidí Hřenskem vůbec neprojde, nedá si kávu, polévku, oběd, dopadá to i na provozovatele restaurací, hoteliéry,“ hodnotí uplynulé měsíce Zdeněk Pánek (Soutěsky – věc veřejná, věc neprodejná), starosta obce Hřensko, jež soutěsky provozuje.

Požár v národním parku Požár v Českém Švýcarsku vypukl loni v noci z 23. na 24. července, zasáhl plochu větší než 1 600 hektarů. Šlo o nejrozsáhlejší lesní požár v novodobé historii České republiky. U likvidace se vystřídalo šest tisíc hasičů, asistovali také policisté, vojáci či záchranáři. Hasit pomáhalo i osm vrtulníků a pět letadel. Evakuováni museli být obyvatelé několika obcí. Zásah komplikovalo sucho, vysoké teploty, silný vítr a nepřístupný terén. Požár se nakonec podařilo uhasit po 20 dnech. K založení požáru se policii přiznal bývalý dobrovolný strážce národního parku, svou výpověď však následně několikrát změnil. Od května je ve vazbě. Při listopadovém vazebním zasedání mužův obhájce novinářům sdělil, že jeho klient trvá na tom, že České Švýcarsko nezapálil.

Redaktorka MF DNES obec navštívila pár dní před Štědrým dnem. Hřensko bylo téměř liduprázdné. Parkoviště zela prázdnotou, na promenádě v centru kolem říčky Kamenice se pohybovalo jenom pár návštěvníků, hlavně Němců. Většina hotelů a penzionů byla zavřená, otevřené restaurace se daly spočítat na prstech jedné ruky.

„Dříve jsme měli otevřeno i přes zimu, hostů sice moc nebylo, náklady to však vždycky pokrylo. Pořádali jsme i silvestry. Teď je situace úplně jiná, i v sezoně bylo lidí podstatně méně. Češi nejezdí skoro vůbec. A když už, tak na jednu noc,“ říká manažerka jednoho z místních hotelů. Jméno ani název hotelu uvést nechce, redakce ho však zná.

Stejně to vidí i majitelka penzionu Tereza Rodshtein. V Hřensku s manželem podniká teprve dva roky. „První letní sezona byla poznamenaná požárem, letos zase malým zájmem turistů. Loni i předloni jsme měli na Vánoce plno, letos bohužel. A českého návštěvníka abys pohledal,“ popisuje s tím, že hlavní klientelu tvoří Němci.

Ustát propad tržeb po požáru pomohly podle podnikatelky ubytovací vouchery financované krajem. „Bohužel byly dost brzy vyčerpané a českých návštěvníků, kteří by se pak chtěli ubytovat, ubylo. Myslím, že nezájem je způsobený stále zavřenou Edmundovou soutěskou. Je to obrovská škoda a vůbec nerozumím tomu, že téměř po roce a půl od největšího požáru se tady nic neděje. Je ticho po pěšině. Vyhlídky jsou pořád nejisté, říká se, že otevřeno nebude ani příští rok,“ nastiňuje Rodshtein.

Na nedostatek nakupujících nejen mimo sezonu, ale i během letních měsíců, si stěžují i vietnamští obchodníci. I během redakční návštěvy bylo v Hřensku otevřeno několik stánků, hlavně s oblečením, hračkami, sochami nebo ptačími budkami.

„Málo lidí chodí. Mám tady stánek 18 let, ale zákazníků bylo i v létě málo. Všechno je tady drahé, jídlo drahé, cigarety drahé. Jenom německý zákazník je zajímavý,“ vysvětluje vietnamský obchodník. „Češi nenakupují nic, maximálně si přijdou pro vodu. Němci zase chodí hlavně pro cigarety,“ dodává.

I přes chladné počasí obchodníci stále čekají na koupěchtivé zákazníky. Aby jim dlouhá chvíle rychleji utekla, postaví si před stánek leckdy třeba stolek a hrají na něm karty. Když kolem náhodou někdo projde, hned „startují“ a nabízejí své zboží.

Jaká bude příští turistická sezona nejen v Hřensku, ale v celém Národním parku České Švýcarsko, je zatím nejasné. Podle podnikatelů i starosty záleží na tom, jestli se otevře Edmundova soutěska. Řešení pro její zpřístupnění se stále hledá.

„Čekáme na vyhodnocení pilotního zásahu v soutěsce, který sloužil k otestování proveditelnosti bezpečnostních opatření v náročném terénu. Finální vyhodnocení budeme mít v ruce na začátku příštího roku. Poté se sejdeme se zástupci Hřenska a začneme řešit nějakou konkrétní formu spolupráce na zlepšení bezpečnostní situace v soutěsce,“ přibližuje mluvčí parku Tomáš Salov.

28. července 2022