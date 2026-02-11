V Lounech se zřítila část opevnění, dalšímu hroucení brání dřevěné trámy

Radnice v Lounech řeší opravu zřícených hradeb. V důsledku pádu části historického opevnění je od konce loňského roku uzavřená pěší stezka v ulici Pod Šancemi. Do opravy se odborná firma pustí na jaře. Radnice náklady vyčíslila až na osm milionů korun.

V tuto chvíli je podle úřadu poškozená část stabilizovaná. „Po spolupráci se statiky a odbornou firmou došlo k zajištění poškozeného místa tak, abychom v tomto zimním období maximálně snížili riziko dalšího poškozování majetku či zdraví obyvatel,“ uvedla mluvčí lounské radnice Pavla Kutlu.

V Lounech se zřítila část hradeb. (únor 2026)
Na statickém zajištění hradeb, aby se dál nehroutily, se podílela firma STRIX Inženýring. Poškozená část byla podepřena dřevěnými trámy s cílem ochránit nejcennější část opevnění, a to střílny. Tato firma má provést i následnou opravu. Podle odhadu se náklady pohybují kolem sedmi až osmi milionů korun.

Část hradeb se sesunula na začátku prosince, kameny z opevnění popadaly na pěší stezku. Radnice následně cestu uzavřela.

Díra ve hradbách se ale objevila už o několik měsíců dřív. Než ji stihlo město opravit, rozšířila se.

Rekonstrukci podle radnice komplikuje to, že jde o památku, a také fakt, že dotčené pozemky vlastní několik majitelů. „Ve věci opravy hradeb je potřeba spolupráce všech vlastníků dotčených pozemků a zajištění řádného a odborně způsobilého postupu,“ poznamenala mluvčí Kutlu.

