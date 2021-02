K propadlému rybníku opět mohou rybáři, pomohou zjistit rozsah poškození

Kvůli ověření dlouhodobé kvality vody nicméně zatím rybáři s případným novým zarybněním nádrže vyčkávají. V případě, že nedojde ke zhoršení, by mohli na podzim přistoupit k obnově odpovídajícího druhového složení rybí obsádky.

Povolení rybolovu by mělo v tomto ohledu napomoci. Kolik ryb a jakých druhů otravu přežilo, totiž nebylo možné určit, nádrž není chovný rybník.

„Aktuální stav i k jak velkému poškození místního ekosystému došlo, nám pomohou zjistit právě rybáři, kteří tam opět začnou chytat. Podle jejich záznamů se dozvíme, jaké ryby v nádrži žijí,“ vysvětluje Jiří Jakeš, hospodář Českého rybářského svazu v Mostě.



Dno nádrže se koncem loňského září propadlo do bývalé důlní šachty, z níž do vody pronikly jedovaté látky. Hladina klesla o několik centimetrů, voda byla zakalená do šeda až bíla a byla silně cítit po sirovodíku. Ten byl i podle následných odběrů příčinou hromadného úhynu rybí populace.

„Lze konstatovat, že laboratorní rozbory povrchových vod potvrdily, že došlo k částečnému propadu dna nádrže do bývalé podzemní šachty po těžbě uhlí s následným vývěrem důlního plynu, protože ve všech třech vzorcích byl prokázán sulfan – sirovodík. Ten měl zásadní vliv na úhyn ryb,“ uvedla už dříve mluvčí České inspekce životního prostředí Radka Nastoupilová.

Nejen v okolí Horního Jiřetína je stále mnoho nezjištěných starých důlních děl, která působí nečekané propady. Před několika lety došlo k menšímu propadu i u nedalekého rybníka Propadlina. Propady půdy do historických šachet se ale občas objeví i v obydlených oblastech.