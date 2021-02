Za účast na party bez roušek dostali Hnilička a Šlégr nejvyšší pokuty

Za to, že neměli ve vnitřních prostorách budovy nasazenou ochranu dýchacích cest dostali oba dva bývalí hokejisté pokutu ve výši 10 tisíc korun.

„K nejvyšší možné pokutě jsme sáhli proto, že si myslíme, že jako představitelé sportu a s ohledem na jejich veřejnou angažovanost, by se měli chovat příkladně,“ vysvětlila ředitelka ústecké krajské hygienické stanice (KHS) Lenka Šimůnková.

Důkazem pro udělení pokut podle ní byly fotografie, které na místě činu pořídili novináři. „Policie nám ty lidi ztotožnila právě podle fotografií,“ sdělila.



Hygienici zaslali oznámení o udělení pokuty celkem třem lidem, kromě Hniličky a Šlégra ještě Vlastimilu Dvořákovi mladšímu, členovi rodiny podnikatele Bendy. „Doručenku jsme ale zatím dostali zpátky jen od pana Hniličky,“ podotkla Šimůnková.

„Ano, dostal jsem pokutu, kterou zaplatím a tímto to považuji za uzavřené,“ řekl Hnilička pro server Seznam Zprávy, který na udělení pokut jako první upozornil.

„Asi je v pořádku, že to takhle dopadlo. Prokázalo se, že porušovali nařízení a neměli na ústech roušky, takže z tohoto pohledu hygiena konala správně,“ okomentoval rozhodnutí hygieny primátor Teplic Hynek Hanza (ODS).

Udělením prvních sankcí ale případ rozhodně není u konce. Kromě toho, že pokračuje vyšetřování policie, se budou nyní hygienici zabývat i tím, zda neporušila zákon i právnická osoba, která v hotelu Prince de Ligne nerespektování opatření umožnila.

„Zatím se ale nemáme o co opřít, protože ten hotel měl být uzavřený. Zatímco třeba prodejny potravin mají povinnost vyžadovat roušky od svých zákazníků, tady žádná podobná povinnost není právním předpisem dána,“ sdělila Šimůnková s tím, že hygienici požádali policii o doplnění spisu.

Další pokuty může udělit i teplický magistrát

Další pokuty za nepovolený mejdan může rozdat i teplický magistrát. Ten dostal od policie podněty k porušení vládních opatření týkajících se celkem 17 lidí.

„Policie nám dodala další podněty, takže to projednáváme. Je toho ale docela dost, včetně videozáznamů, které musíme prohlédnout. Jako přestupkový orgán musíme vydat rozhodnutí a to jsme ještě neudělali. Myslím, že to bude ještě několik týdnů trvat,“ sdělil MF DNES tajemník teplického magistrátu Marek Fujdiak. Všem hrozí pokuty ve výši 20 tisíc.

Až půl milionová sankce pak hrozí majiteli hotelu od finančního úřadu za to, že nebyla správně vyplněná ubytovací kniha. Chyběla v ní jména ubytovaných hostů, kteří se přitom párty účastnili a v hotelu přespali.

Narozeninová oslava teplického podnikatele Petra Bendy a jeho prominentních hostů se v hotelu Prince de Ligne konala v pátek a sobotu 22. a 23. ledna, tedy v době, kdy jsou z epidemických důvodů uzavřené restaurace.

Zúčastnili se jí například expremiér a Bendův blízký přítel Jiří Paroubek, šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička, člen rady ČT Jiří Šlégr, liberecký krajský policejní ředitel Vladislav Husák, ředitel FK Teplice Petr Hynek či zastupitel Teplic Michal Kasal. Poslední tři jmenovaní na své funkce rezignovali, Hnilička se vzdal jen mandátu poslance. Spekuluje se i o tom, že se večírku zúčastnil i jeden ze soudců Okresního soudu v Teplicích, důkazy však chybí.