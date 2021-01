Jsme připraveni očkovat i bez registračního systému, říká ústecký hejtman

Přednostně očkované seniory si budou zvát praktičtí lékaři, vyzývat k vakcinaci budou sociální odbory radnic a do domovů důchodců budou jezdit mobilní týmy zdravotníků.

Začít s očkováním nejvíce ohrožené skupiny obyvatel, tedy lidí starších 80 let, je podle vedení kraje a jeho akciové společnosti Krajská zdravotní spravující nemocnice připraveno 14 očkovacích center v regionu. Jejich počet plánuje kraj zvýšit na dvacet.

„Jsme připraveni očkovat i větší počet lidí, ale dodávky vakcín jsou omezené,“ řekl hejtman Jan Schiller (ANO).



„Je nutné, abychom vakcíny dostávali v množství, jak je naplánováno. Zatím to jde mimo nějaký systém, ale doufám, že se situace zlepší,“ opakovaně kritizoval dodávky hejtman.



Ode dneška se mohou lidé starší 80 let registrovat do centrálního rezervačního systému, který spustilo ministerstvo zdravotnictví. V kraji se to týká zhruba 60 tisíc lidí. „Otázkou je, jestli budou všichni ochotní nechat se očkovat,“ zmínil hejtman.

Seniorům, kteří se do centrálního rezervačního systému z různých důvodů nedokážou přihlásit sami, pomohou podle hejtmana sociální odbory měst a obcí. „Uvažujeme i o variantě, že bychom využili pomoci nějaké neziskové organizace, která by těm, kteří bydlí sami a nikoho nemají, s registrací pomohla,“ nastínil řešení situace Schiller.

Už v tomto týdnu se začalo s očkováním klientů v domovech pro seniory. Mobilní tým vyjel do zařízení v ústecké části Severní terasy, kde byla vakcína podána celkem 136 zájemcům včetně personálu.

„V domovech pro seniory očkujeme všechny obyvatele bez ohledu na věk,“ vysvětlil postup hejtman s tím, že v místě není možné podat vakcínu pouze těm, kterým je víc než osmdesát a ty mladší, například šedesátileté, očkovat až v další vlně.

Držet vakcínu při teplotě -70 stupňů Celsia nás velmi omezuje. Všichni čekáme až budou vakcíny, které jsou pro distribuci a logistiku mnohem jednodušší. Jan Schiller hejtman Ústeckého kraje

Od 25. ledna by mohly mobilní týmy vyjíždět do domovů pro seniory každý den. „Vše záleží na tom, jestli budeme mít dostatek vakcín,“ uvedla hlavní hygienička Krajské zdravotní Dana Vaculíková.



Zatím poptávka převyšuje nabídku. „Předpokládáme, že mobilní týmy budou do domovů pro seniory jezdit až do března,“ poznamenala hygienička.



Aby byl v co nejkratší době naočkován co největší počet lidí, chce kraj podle představeného strategického plánu využít i pomoci praktických lékařů. To půjde až v momentě, kdy začnou do kraje přicházet i vakcíny od jiných výrobců než od firem Pfizer/BioNTech, které nejsou tak náročné na skladování. Podmínky pro skladování zatím jediné v kraji dostupné vakcíny jsou omezující.

„Držet vakcínu při teplotě -70 stupňů Celsia nás velmi omezuje. Všichni čekáme až budou vakcíny, které jsou pro distribuci a logistiku mnohem jednodušší,“ přiblížil Jan Schiller. Ovšem i další, pro Česko schválená vakcína od firmy Moderna se musí držet v mrazácích, jen při teplotách - 30 °C.

Až budou zajištěny vakcíny od jiných dodavatelů, které je možné uchovávat při pokojových teplotách, zapojí se i oni do očkování. Podle informací od hygieničky Krajské zdravotní budou sami praktici vyzývat své pacienty k očkování.

Pokud bude centrální rezervační systém fungovat tak, jak má, bude očkování v kraji probíhat podle nastavených pravidel. Po registraci bude mít každý přesně stanovený den a čas očkování a systém sám určí, na které očkovací centrum se má člověk dostavit. Mělo by to být co nejblíž jeho trvalému bydlišti. „Pokud, zdůrazňuji pokud, registrační systém nebude fungovat, jsme připraveni očkovat i bez něj,“ podotkl hejtman.

V očkovacím centru stráví každý člověk alespoň 45 minut. „Kolegové nejen seniora, ale každého objednaného nejdříve vyzpovídají, zjistí jeho zdravotní stav a jestli například neměl v minulosti nežádoucí účinky po nějakém předchozím očkování,“ vysvětlil Aleš Chodacki, krajský koordinátor očkování a generální ředitel Krajské zdravotní.

Poté si pacient přečte a podepíše souhlas a je mu vystavena kartička. „Po samotném očkování musí zůstat nějakou dobu v čekárně pro případ, kdyby se mu udělalo špatně,“ doplnil Chodacki.



Zvláště u seniorů vyššího věku doporučuje, ale není to podmínkou, doprovod někoho z rodiny.