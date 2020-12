Vedení Chomutova po dvou týdnech změnilo názor, povolený hazard zase ruší

Kasina měla do městského hospodaření, které se potýká s obrovským výpadkem příjmů kvůli dopadům koronakrize a chystaným zrušením superhrubé mzdy, přinést až třicet milionů korun.

S takovou sumou alespoň počítali městští ekonomové, kteří rozpočet na příští rok připravovali. To bylo hlavní motivací vládnoucí koalice (ANO, KSČM, Nový Sever), když nedávno na jednání zastupitelstva prohlasovala obecně závaznou vyhlášku umožňující vznik kasina.

Proti takovému shánění peněz se ohradili zastupitelé z PRO Chomutov. Upozorňovali, že povolení hazardu bude mít negativní sociální dopad na občany města.



„Už nyní je Chomutov na přední příčce v počtu exekucí a tohle situace ještě zhorší,“ uvedl již dříve Marian Bystroń z PRO Chomutov. S kritikou se přidaly i další opoziční strany.

Od zákazu automatů po nulovou toleranci

PRO Chomutov proto v pondělí přišel s vlastní variantou vyhlášky, která by kasina v určitých lokalitách sice povolovala, ovšem jen s tzv. živou hrou, do ní patří například ruleta, Black Jack a další karetní hry, kostky a další. Nesměly by v nich však vůbec být výherní hrací automaty.

„Respektujeme většinovou vůli zastupitelstva povolit provoz kasin na vymezeném území a navrhujeme kompromis. Právě automaty jsou nejvíce rizikové pro vznik závislosti,“ uvedl Bystroń.



Po diskusi, zda je možné zakázat jen výherní hrací automaty a ponechat živou hru a zda hrozí vznik hráčské závislosti spíše u automatů, nebo u rulety, chomutovský primátor nakonec navrhl vyhlášku o nulové toleranci hazardu.

„Od začátku byla našeho motivace čistě ekonomická, kdy jsme chtěli vyřešit obrovskou ztrátu v rozpočtu na příští rok. Po minulém zastupitelstvu jsme neustále vymýšleli, jak vylepšit příjmy. Mám signál, že obce dostanou státní kompenzace a pokud se to naplní, není nutné jít cestou povolení hazardu, a to ani té mírnější formy,“ uvedl primátor Marek Hrabáč (ANO).

Pro úplný zákaz zvedli ruku všichni zastupitelé

Vedení města současně připustilo, že avizovaný příjem z hazardu, pokud by kasina dostala zelenou, by zřejmě zdaleka nedosáhl sumy třiceti milionů korun a utrpěla by pověst města.

„Dobrá pověst města se buduje velmi dlouho a proto je důležitější než příjem do rozpočtu,“ řekl Martin Bocian z Nového Severu.

Pro nulovou toleranci hlasovalo všech 33 přítomných zastupitelů.

Nulovou toleranci k hazardu vyhlásilo město již v roce 2015. Zastánci kasina před dvěma týdny argumentovali i tím, že v Chomutově se hazard stejně hraje a městský rozpočet z toho nic nemá. A to v kasinu, které je v nákupní zóně naproti sídlišti Písečná, které je fakticky v Chomutově, ale spadá už do katastru sousedních Otvic. Podle Marka Hrabáče tam má vzniknout ještě další kasino.