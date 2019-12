Zaorálek zrušil Staňkovo rozhodnutí, Hadí lázně zůstanou kulturní památkou

Ministr Zaorálek tím změnil rozhodnutí svého předchůdce Antonína Staňka (ČSSD), který na konci července vyhověl podnikateli Jaroslavu Třešňákovi a památkovou ochranu Hadích lázní zrušil. Zdůvodnil to tím, že památkově hodnotné prvky exteriéru objektu a jeho tvar, objem a výška jsou již dostatečně chráněny ochranným režimem městské památkové zóny.

„Rozkladová komise ministerstva dospěla k závěru, že plošná památková ochrana k ochraně veřejného zájmu sama o sobě nestačí a že nejsou splněny mimořádně závažné důvody pro zrušení vyhlášení objektu za kulturní památku,“ odůvodnila nynější rozhodnutí mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová.

Bývalý ministr kultury Staněk zrušil památkovou ochranu Hadích lázní na konci července, v posledních hodinách v úřadu.

Okamžitě se proto začalo spekulovat, že se tím chtěl odvděčit prezidentovi Miloši Zemanovi za to, že ho podržel ve funkci. Právě Třešňák byl totiž jedním z nejštědřejších sponzorů poslední Zemanovy prezidentské kampaně.

Do věci se posléze vložil Zaorálek a uložil rozkladové komisi posoudit, zda jsou dány důvody pro zahájení přezkumného řízení. Ta ho nakonec 16. září skutečně nařídila.

„Vlastník objektu mezitím napadl uvedené usnesení rozkladem a domáhal se zastavení přezkumného řízení, což rozkladová komise zamítla,“ popsala Lagronová.

„Po přezkoumání pak doporučila ministrovi Zaorálkovi vydat zmíněné rozhodnutí o změně původního rozhodnutí bývalého ministra kultury Staňka,“ dodala Lagronová s tím, že proti rozhodnutí se i nyní může majitel objektu odvolat.

Jestli tak skutečně učiní, se MF DNES pokoušela zjistit, Třešňák však nezvedal svůj telefon a přes SMS zprávu odepsal, že je momentálně v zahraničí.

Den před rozhodnutím ministerstva o lázních jednali zastupitelé

Pouhý den před rozhodnutím ministerstva kultury byly Hadí lázně tématem i na zasedání zastupitelstva Teplic. Třešňák totiž zchátralou budovu městu nabídl za 18 milionů korun.

Zastupitelé odhlasovali, že developerovi za lázně dají maximálně cenu podle znaleckého posudku, tedy 6,8 milionu korun.

„Nenechám se vmanipulovat do jakékoliv částky, která by nebyla relevantní. Dle kupní smlouvy pan Třešňák lázně koupil za pět milionů a za dobu, kdy je vlastní, do nich, až na poslední výzvu stavebního úřadu, nevrazil ani korunu,“ řekl primátor Teplic Hynek Hanza.

„Objekt jen chátral a degradoval, takže by měl mít naopak nižší hodnotu. My mu nabízíme částku dle znaleckého posudku s tím, že pokud budovu získáme, budeme do ní muset ještě dalších 20 milionů investovat. Další vyjednávání o ceně rozhodně nedoporučím,“ dodal Hanza.

Bez památkové ochrany by měl investor volnější ruku

Podle primátora Hanzy situaci výrazně mění i úterní rozhodnutí ministerstva kultury.

„Z pohledu budoucí rekonstrukce vnitřních prostor budovy to může být komplikace a bude záležet na památkářích, kam až by případného investora pustili. Pokud by tam památková ochrana nebyla, investor by měl z hlediska vnitřní rekonstrukce objektu rozhodně volnější ruku,“ upozorňuje Hanza.

VIDEO: Hadí lázně v Teplicích léta chátrají Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hadí lázně byly postaveny v roce 1796 na místě prohlubně s teplou vodou, která údajně přitahovala plazy a obojživelníky. Do nynější klasicistní podoby byly přestavěny v letech 1838 až 1839.

Svému účelu přestaly sloužit na přelomu tisíciletí a v roce 2006 je získal podnikatel Třešňák.

Přestože v objektu plánoval vybudovat léčebnu pro 200 dětí s pohybovými poruchami, nemohl ho přestavět, protože neměl povolení památkářů. Ti mu postupně zamítli několik projektů. Proto také městu budovu nabídl.