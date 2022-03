V Duchcově začne obnova zchátralého Českého domu, kde přednášel i Masaryk

„Vznikne tam zasedací místnost pro městský úřad a samozřejmě dům nabídneme i dalším institucím, například školám jako přednáškový sál. Zbytek budovy pak bude sloužit jako depozitář muzea,“ nastínil starosta Duchcova Zbyněk Šimbera (ČSSD), jaké má město s objektem plány.

Na částečnou demolici stávající budovy a výstavbu nové město sehnalo dotaci ve výši 24 milionů korun. Dalších téměř 20 milionů pak získá v rámci bezúročného úvěru od Státního fondu podpory investic. Zhotovitelem akce bude společnost Elaplast Litvínov, hotovo má být nejpozději v květnu 2024.

Dům se nachází v městské památkové zóně, proto radnice musela projekt konzultovat s památkáři. „Zachovány budou klenuté stropy v suterénu a historická stěna domu v Havířské ulici, zhruba do výše prvního patra. Zbytek půjde k zemi a postaví se znovu. Nová budova bude v podobném rázu jako ta původní, jen bude o patro nižší,“ dodal Šimbera.

Staveniště už město předalo firmě, která by s demolicí měla začít na přelomu února a března. „Samozřejmě to nebude jednoduché, je to kousek od náměstí a musí se to kropit, aby se neprášilo. Při demolici bude navíc nutné uzavřít i přilehlou komunikaci,“ podotkl starosta.

Český dům, původně hotel Union, byl v Duchcově otevřen v roce 1887. Kromě ubytování hostům nabízel i vynikající kuchyni s čepovaným plzeňským a postoloprtským pivem. Na sklonku 19. století se stal hlavním centrem českého menšinového života v Duchcově.

V domě kdysi bydlel i významný představitel místní anarchistické tradice, redaktor Hynek Holub. V roce 1908 zde přednášel T. G. Masaryk o významu boje za české školství. Naposledy byla budova v provozu před revolucí, kdy v ní fungovala restaurace. Od té doby chátrá, má zničenou střechu, propadlé stropy a její statický stav je velmi špatný.