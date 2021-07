Firma plánuje v Dubí desítky domů, louku však obsadil vzácný chřástal

„Obdrželi jsme podnět od fyzické osoby, která se na nás obrátila kvůli možnému ohrožení hnízdění chřástala polního při zemědělském obdělávání pozemku v lokalitě Drahůnky. Podnět této osoby byl vyhodnocen jako oprávněný kvůli prokazatelnému výskytu tohoto zvláště chráněného druhu ptáka na lokalitě,“ sdělil Pavel Grund, ředitel oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Majitel pozemku podal proti rozhodnutí inspekce odpor, kterým se příkaz zrušil. ČIŽP ale v rámci řízení vydala předběžné opatření, kterým je omezena zemědělská činnost, jež by byla v rozporu s ochranou chřástala.



Kvůli zachování hnízd, mláďat i dospělých jedinců tak majitel parcely nesmí až do 31. srpna na louce sekat trávu ani provádět jiné činnosti.

„V případě posečení lokality bez vydaného pravomocného rozhodnutí o výjimce z ochrany tohoto zvláště chráněného druhu by se mohlo jednat o nedovolený zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněného druhu živočicha. V takovém případě může orgán ochrany přírody uložit v přestupkovém řízení pokutu až do výše milionu korun,“ podotkl Grund.

Podle Jana Vrzaly, jednatele společnosti Plot4house twelve, která výstavbu domů plánuje, zatím není potvrzené, že by se chřástal ve zmíněné lokalitě skutečně vyskytoval.

„Momentálně probíhá správní řízení, které není u konce a jehož výsledkem bude, zda inspekce má, či nemá pravdu. Dosud není jasné, jestli je existence chřástala v této lokalitě potvrzená. Tím pádem zatím nemohu říci, zda to náš záměr ovlivní, nebo neovlivní. Pro mě je směrodatný výsledek EIA, tedy nejvyššího možného způsobu ověření vlivu záměru na životní prostředí, a ten je, že záměr je přípustný,“ sdělil.

Paní si stěžovala, že nemůže spát

Podle starosty Dubí Petra Pípala (Severočeši) by to nebylo poprvé, kdy by se chřástal v Dubí usídlil. „Víme o tom, že se tady čas od času objevuje. Dokonce mám jednu veselou historku, když si jedna místní občanka asi před čtyřmi lety stěžovala na radnici, že nemůže spát,“ glosoval starosta.

Vážněji pak doplnil, že chřástal vyhledává louky v okolí Dubí už několik let. „Nemám ale informaci, že by to mělo nějak ohrozit budoucí výstavbu domů v této lokalitě,“ podotkl Pípal.

Chřástal polní je silně ohrožený druh tažného ptáka o velikosti mezi koroptví a křepelkou, stejně jako ony má hnědé skvrnité zbarvení. Typický je svým pronikavým zvukem, který vydává hlavně za soumraku (poslechnout si ho můžete zde).

Hnízdí roztroušeně na celém území Česka, hlavně ve vyšších polohách, na vlhkých loukách či na loukách s vysokým porostem. Odhaduje se, že zde je na 1 500 až 1 700 párů. V Evropě patří k silně ubývajícím druhům.

„V severních Čechách máme poměrně silnou populaci chřástala, hlavně v Podkrušnohoří, ale také v okolí Dubí, Žďárku, Ústí či Žežic. Jsou tady desítky párů. Je to opravdu vzácné zvíře, které dlouhodobě ubývá, a proto si ochranu zaslouží,“ sdělil ornitolog Václav Beran.