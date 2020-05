Další supermarket už v Dubí nechceme, protestují lidé pomocí petice

Podle autorů petice by si město mělo pozemky nechat a využít je pro volnočasové aktivity občanů. Zastupitelé o záměru rozhodnou ve středu.

„Jsme si vědomi toho, že je na pozemcích možné komerční využití, myslíme si ale, že by měly zůstat v majetku města. Jsme jednoznačně pro zachování zelené plochy, případně pro její budoucí volnočasové využití, například v podobě multifunkčního sportoviště nebo hřiště pro děti,“ řekla členka petičního výboru Bohdana Lenzová.

Podle starosty Dubí Petra Pípala (Severočeši) ale město s podobným využitím pozemků kvůli blízkosti frekventované mezinárodní silnice nepočítá.

„Z tohoto pohledu by jakékoliv využití pro potřeby dětí a sportu bylo v této lokalitě nesmyslné a nebezpečné,“ sdělil starosta a připomněl, že v minulých letech radnice registrovala zvýšenou poptávku po dalším supermarketu.

„Bohužel žádný z provozovatelů obchodních řetězců neměl o výstavbu v našem městě zájem. Na konci loňského roku se ale objevila informace, že obchodní řetězec Billa změnil strategii a koncepci rozvoje s tím, že své menší projekty chce realizovat i v městech pod 10 tisíc obyvatel,“ vysvětlil Pípal s tím, že město na základě této informace firmu oslovilo.

„Billa si provedla studii obchodní kapacity na území našeho města a v březnu nám poskytla informaci, že výstavba takového obchodu by měla smysl. Následně nás požádala developerská firma OC Reinpo One, která pro firmu Billa výstavbu obchodů realizuje, o koupi pozemků,“ popsal Pípal, jak k záměru došlo.

Máme tady už tři a další obchod nepotřebujeme

Podle autorů petice je však supermarketů v Dubí už dostatek a není potřeba stavět další.

„Máme tady už tři a k tomu ještě menší provozovny. Další obchod nepotřebujeme. Vůbec nevím, kde vzal pan starosta informaci, že po tom občané volají. To je nesmysl. Úplně to popírá politiku města, že chtějí zachovat maloprodejny a podpořit místní podnikatele,“ upozornila Lenzová z petičního výboru.

Podle ní je navíc firma, která o pozemky projevila zájem, nedůvěryhodná. „Nechci vytvářet konspirace, ale je zvláštní, že vznikla teprve v roce 2019 a má nulovou historii.“

Během úterý chtějí organizátoři zaslat petiční archy do e-mailu všem zastupitelům a věří, že jejich rozhodnutí ještě zvrátí. „Jsou to lidé, kteří tu s námi žijí. Neměly by v tom převažovat něčí skryté zájmy,“ uzavřela Lenzová.