Supermarket v Dubí nebude, firma po petici stáhla žádost o koupi pozemků

„Firma vzala svou žádost o koupi jednou větou zpět. Při osobním jednání s developerem mi bylo sděleno, že necítí potřebu se dohadovat se skupinou odpůrců, že mají jiná města, kde mohou obchod postavit,“ sdělil starosta Dubí Petr Pípal (Severočeši) po jednání zastupitelstva.

Zastupitelé ve středu přijali usnesení, že jsou parcely nepřevoditelné a budou na nich pouze projekty města Dubí.

„Tím celá kauza skončila. Obyvatelé města v ní prohráli, přišli o příležitost mít tady další kvalitní obchod. V horní části Dubí totiž máme jen Vietnamce,“ doplnil starosta.



Situace se vyostřila v minulém týdnu, kdy se plánovaný prodej pozemků objevil v materiálech pro jednání zastupitelstva. Lidé proti tomu okamžitě začali brojit na sociálních sítích a nakonec sepsali petici, která měla během několik dní přes tisíc podpisů.



„Jsme rádi, že firma od záměru odstoupila a že pozemky zůstanou městu. Je to ale Pyrrhovo vítězství, protože dle územního plánu zůstanou parcely dál zastavitelné podobným typem staveb a brzy tu bude vybudována i nová komunikace pro zkapacitnění současného stavu,“ vyjádřil se člen petičního výboru René Šťastný.



Místo obchoďáku by si autoři petice přáli hřiště

Podle autorů petice by bylo ideální, kdyby ve čtvrti vzniklo například dětské hřiště. „Chceme, aby si děti měly kde hrát, protože v tomto místě pro ně vůbec nic není,“ podotkl Šťastný.



Město však na pozemcích výstavbu hřiště neplánuje.

„Jestli v budoucnu nějaké jiné zastupitelstvo změní koncepci rozvoje města, může tam být cokoliv, třeba i hřiště. My ale máme dlouhodobou koncepci a nevidím důvod, proč by se pro jednu minilokalitu mělo dělat další dětské hřiště, které bude jen 150 metrů od kapacitního, které máme naprojektované. To nedává smysl,“ řekl starosta.



Autorům petice se však nelíbí, že plánované kapacitní hřiště je na druhé straně frekventované silnice, kterou by děti denně musely přebíhat.

„Vždycky musíte jít přes nějakou silnici, to byste museli létat vrtulníkem,“ argumentuje starosta Pípal.