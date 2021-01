Policie změnila podmínky smlouvy. V Srbicích končí s měřením rychlosti

„S vedením Srbic jsme se dohodli na ukončení smlouvy. Měřit přestáváme kvůli policii České republiky, která nám změnila podmínky tak, že můžeme měření rychlosti vykonávat jen v nočních hodinách od 18 do 8 hodin. A to našimi přístroji kvůli nulové viditelnosti zkrátka není možné,“ vysvětlil starosta Dubí Petr Pípal (Severočeši).

Proč policie změnila podmínky pro měření rychlosti už tři čtvrtě roku poté, kdy smlouva vstoupila v platnost, starosta netuší. „Zřejmě jsme změřili někoho vlivného a jim se to nelíbilo,“ myslí si Pípal.

Lokalita není podle dopravní policie riziková

Podle policejního mluvčího Daniela Vítka byly ale podmínky změněny na základě vyhodnocení měření rychlosti vozidel v Srbicích za 1. čtvrtletí roku 2020, které si policisté vyžádali od městské policie Dubí.

„A to i s ohledem na to, že policie danou lokalitu nevnímá jako vysoce rizikovou a navíc je provoz v úseku, kde měření probíhalo, řízen v denních hodinách světelným dopravním značením. Na základě vyhodnocení zaslaných dat jsme od 1. září do 31. prosince určili místo a čas pro měření na silnici I/13 v obci Srbice od pondělí do pátku od 18 do 8 hodin a o víkendech nepřetržitě,“ sdělil Vítek.

Podle něj byla účelnost měření v tomto časovém rozmezí určena na základě vyhodnocení nehodovosti, hustoty provozu, rizikovosti úseku a dalších okolností. „V době, kdy je komunikace hůře průjezdná, je měření neúčelné. Účelnost však zůstává zachována v době, kdy dopravní situace umožňuje rychlejší jízdu a může řidiče svádět k jízdě rychlostí vyšší, než je v daném úseku povolená,“ doplnil mluvčí.

Za loňský rok 1240 přestupků

Ze statistik dubských strážníků ale vyplývá, že ve zmíněném úseku řidiči rozhodně předpisy nedodržovali, a to ani v denních hodinách, kdy měření probíhalo. Strážníci zde totiž v roce 2020 řešili celkem 1 240 přestupků. „Za ně byly uděleny pokuty v souhrnné výši 1 168 700 korun,“ sdělil velitel městské policie Dubí Tomáš Pykal.

Původně měly Srbice Dubí za službu ročně zaplatit 1,3 milionu korun. Peníze z vybraných pokut si pak měly obě samosprávy rozdělit na půl.

Podle Pípala se ale ve zmíněném úseku kvůli koronavirové pandemii několik měsíců neměřilo vůbec, a tak se obě strany dohodly na finančním vyrovnání. „Částka 1,3 milionu korun byla tedy snížena,“ potvrdil starosta Dubí.

O měření rychlosti v Srbicích se výrazně mluvilo už na začátku ledna loňského roku. Tehdy strážníci mezi 6. a 12. lednem pokutovali celkem 98 lidí za rychlou jízdu, ačkoliv veřejnoprávní smlouva z prosince 2019 ještě oficiálně nevstoupila v platnost a strážníci směli pokutovat až od 15. ledna.

Jeden z řidičů proto napsal na městský úřad stížnost a krajský úřad následně rozhodl, že městská policie musí všem pokutovaným řidičům peníze vrátit. Jednalo se o sankce zhruba za 100 tisíc korun. Velitel městské policie Tomáš Pykal byl následně za manažerské pochybení potrestán půlročním snížením platu.